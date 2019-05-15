Çavuşoğlu'ndan KKTC Açıklaması

Çavuşoğlu, Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Angel Tilvar'ı kabulünün ardından Avrupa Birliği (AB) Başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE KENDİ KITA SAHANLIĞINDA SONDAJ ÇALIŞMALARINI PEK ALA YAPAR"

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj hazırlığında olmasıyla ilgili olarak bazı ülkelerden tepkiler geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, P5 ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Herkes gerçekleri gördü. Türkiye kendi kıta sahanlığında sondaj çalışmalarını pekala yapar." diye konuştu.

KKTC'nin ruhsat verdiği alanlarda Türkiye'nin sondaj çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Bizim kabul etmediğimiz ve içinde olmadığımız Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmesi, herhangi bir ülke tarafından, bunun geçerli olduğu anlamına gelmez. Bizim olur vermediğimiz ve içinde olmadığımız bu tür açıklamaların hiç birisi kabul görmez. Bizim için de makbul değildir. Diğer taraftan Türkiye kıta sahanlığını BM'ye de kaydettirmiştir. Aynı zamanda KKTC'nin ruhsat verdiği alanlarda da sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Çavuşoğlu, GKRY, AB ve uluslararası toplumu uyarmalarına rağmen, Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına almadan tek taraflı sondaj çalışmalarını yürüttüklerine dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu, "Sorun buradadır. Bu sorunu çözmek gerekiyor. Türkiye'ye yönelik söylemlerde bulunmak yerine sorunu kökten çözmek lazım. O zaman Kıbrıs etrafında var olan rezervler iyi bir şekilde değerlendirilir ve Türkiye üzerinden de uluslararası piyasalara aktarılabilir. Bu akılcı yaklaşım yerine tek taraflı adımlar atarsa biz de gereğini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE HERKES HERKESLE GÖRÜŞÜR

Çavuşoğlu, Azerbaycan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanlarının Brüksel'de görüşmelerinin sorulması üzerine, bu konuda bir mahsur görülmediğini söyledi. Çavuşoğlu, "Uluslararası ilişkilerde herkes herkesle görüşür." ifadesini kullanarak, Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın Ermenistan Dışişleri Bakanı ile de işgal edilmiş topraklar üzerine görüştüğünü söyledi.

Azerbaycan'ın Kıbrıs konusundaki yaklaşımının önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bazen Kıbrıs konusunda gayriresmi şekilde Rum lider (Nikos) Anastasiadis ile ben de görüşüyorum. Yine AKEL'in (Komünist Parti) Genel Sekreteri Türkiye'ye geldiğinde görüştük. Burada önemli olan Kıbrıs konusunda Azerbaycan'ın tutumudur. Azerbaycan her zaman bizim yanımızda olmuştur. Bundan şüphemiz yok." dedi.