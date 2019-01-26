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Çavuşoğlu'ndan KKTC paylaşımı

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:48
Çavuşoğlu'ndan KKTC paylaşımı

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Sosyal medyadaki hemen hemen her platformda hesabı olan ve ziyaret, kabul, konuşma gibi günlük rutinlerini paylaşan Çavuşoğlu, Girne Kalesi’nde çektiği video ile Türkiye ve KKTC bayraklarının görüntüsünü paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
çavuşoğlu
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