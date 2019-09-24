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Çavuşoğlu'ndan Rum bakana cevap: "Senin liderin bunu reddetti"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York'ta kendisini görünce Kıbrıs'ta federasyon konusunu gündeme getiren Rum yönetiminin dışişleri bakanına, "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım." karşılığını verdi.

24 Eylül 2019 Salı 10:16
Çavuşoğlu'ndan Rum bakana cevap: "Senin liderin bunu reddetti"

Edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, New York'taki BM binasının koridorlarında Güney Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis ile karşılaştı. Rum Bakan, Çavuşoğlu'nu görünce elini uzatarak "Neden hemen federasyon konusunda anlaşmıyoruz?" diye sordu.

Müzakere etmek için müzakere edilmeyeceğini daha önce de söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, Rum bakana "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım. Neyi müzakere edeceğiz, iki devlet mi, başka bir şey mi?" karşılığını verdi ve elini çekti.

Hristodulidis, “Neyi müzakere edeceğimiz belli. Sadece bir çözüm var, iki toplumlu iki kesimli federasyon. İki devlet veya konfederasyonu unutun.” deyince Bakan Çavuşoğlu, iki yıl önce İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında Anastasiadis ile yaptıkları görüşmeleri hatırlattı ve şu karşılığı verdi:

"Son sefer (Crans Montana'da) senin önünde senin liderin konfederasyonu ortaya attı. (Rum lider) Anastasiadis geçen yıl bir 'federasyon', bir 'konfederasyon' dedi. Önce neyi müzakere edeceğimizi açıkça tartışmamız lazım. Biz yıllardır çözüm için uğraşan taraf olduk, hem Annan Planı'nda hem Crans Montana'da."

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Son Güncelleme: 24.09.2019 10:31
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberMüzakereBakanRumçavuşoğlu
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dervis 2019-09-24 15:15:57

tam bir rehineyiz. cavus istedigi gibi bizim adimiza atip tutuyor. topragimiza el koymus.. nufus tasiyarak irademizi de gaspetmis. olur da gaz buursa bizim adimiza cikarip el koyacak..rumlar baska bir alem. devletimizi caldilar onlar da istedigini almis..isi oyalayarak gazi tek basina satmanin pesinde. niye bizle anlasip tahsilati ikiye bolsun.. biz mi..layigimiz bulduk. boka battik. hala daha rant ugruna isbilmez kasaba politikacilarinin pesinden kosuyoruz. altimizda mercedesler, bankaya borclar..mangala devam..

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Vatandaş20 2019-09-24 15:20:24

Rum ne yaptığını bilmiyor. Bu yüzden de bizi durmadan oyalıyor.

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