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Çavuşoğlu, Necmi Karakoç ve görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ve görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 18:22
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Çavuşoğlu, Necmi Karakoç ve görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, görüşmede Karakoç Necmi afet ve acil durumlarla ilgili yapmış oldukları çalışmaları anlattı.

Bakan Çavuşoğlu ise teşkilatın ülke için önemine değinerek, doğal afet arama-kurtarma çalışmalarında ve acil durumlarda yardıma koştuğunu, can ve mal kaybını asgari düzeye indirmede önemli bir görev üstlendiğini kaydetti. 

Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar verdiği destek ve göstermiş olduğu işbirliğinden dolayı Karakoç’a teşekkür ederken, Karaca’ya da yeni görevinde başarılar diledi. 

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Sivil Savunma TeşkilatıTarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu
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