Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tecavüz etmekle suçlanıyor!
Tecavüz etmekle suçlanıyor!
Tecavüzcüye 13 yıl daha hapis cezası verildi
Tecavüzcüye 13 yıl daha hapis...
Evinde fuhuş yaptırdı, tutuksuz yargılanacak
Evinde fuhuş yaptırdı, tutuksuz yargılanacak
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
3 ayrı iş yerini soydu!
3 ayrı iş yerini soydu!

Çavuşoğlu'nun programı belli oldu!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için yarın akşam KKTC’ye geliyor.

10 Haziran 2022 Cuma 10:58
382 Okunma
Çavuşoğlu'nun programı belli oldu!
banner48

Çavuşoğlu, pazartesiye kadar sürecek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmeler yapacak. 

Cumhurbaşkanı Tatar ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbaşa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek; ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. 

Çavuşoğlu, KKTC’de bulunacağı sürede halkla bir araya geleceği bazı etkinliklere de katılacak.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu bu sabah BRT’de katıldığı canlı yayında Çavuşoğlu’nun ziyaretiyle ilgili bilgi verdi.

Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusunu, ulusal davayı ilgilendiren tüm konuları ve iki bakanlık arasındaki ilişkilerle iş birliklerini değerlendireceklerini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ANİ ÖLÜM! Atakara hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM! Atakara hayatını kaybetti
FALYALI SUİKASTİ! KATİLLER MAHKEMEYE ÇIKARILDI
FALYALI SUİKASTİ! KATİLLER MAHKEMEYE ÇIKARILDI
E-devlet yasa tasarıları Genel Kurul'da!
E-devlet yasa tasarıları Genel Kurul'da!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim