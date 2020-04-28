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Çavuşoğlu: “Öğrenci dostu bir ülke profili çizebilmek için çeşitli fedakarlıklar yapacağız”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda Kovid-19 kaynaklı eğitimde de ortaya çıkan sıkıntılar ve kendisine yöneltilen soruları cevaplandırarak, bu süreci birlik olarak atlatabileceğimize dikkat çekti.

28 Nisan 2020 Salı 19:06
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Çavuşoğlu: “Öğrenci dostu bir ülke profili çizebilmek için çeşitli fedakarlıklar yapacağız”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda Kovid-19 kaynaklı eğitimde de ortaya çıkan sıkıntılar ve kendisine yöneltilen soruları cevaplandırarak, bu süreci birlik olarak atlatabileceğimize dikkat çekti.

Herkesin aynı endişeler içerisinde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, tüm ailelerin gündemi yakından takip ettiğini ve sınavlarla ilgili bir takvim beklentisi içerisinde olduklarının bilincinde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Meclis’teki konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bilim Kurulu okullarla ilgili herhangi bir takvimleme yapmadı. Biz okullar açılmayacak gibi bir çalışma yapıyoruz. Bir de Bilim Kurulu Mayıs ortasında okulların yeniden açılmasına müsaade edecekmiş şekilde hazırlığımızı yapıyoruz. Sınav tarihini ilan ettiğimiz gün ile sınav günü arasında minimum 1 ay olacaktır bu uygulama yapılacak olan tüm sınavlar için geçerlidir, Kolej, Bülent Ecevit Lisesi, Meslek Lisesi giriş sınavları buna dâhildir. Kolej sınavında 1. Dönem ve 10 Mart’a kadar olan 2. dönem geçerli olacaktır.”

“ÖĞRENCİ DOSTU BİR ÜLKE PROFİLİ ÇİZEBİLMEK ADINA ÇEŞİTLİ FEDAKARLIKLAR YAPILACAK”

“Öğrenci dostu bir ülke profili çizebilmek için çeşitli fedakarlıklar yapacağız. Çeşitli sektörlerde öğrenciler için özel indirimler talep edeceğiz. Emlakçılardan, ev sahiplerinden, yurt sahiplerinden, marketçilerden, restorancılardan taşımacılık sektöründen yapabilecekleri fedakârlıklarla ilgili çalışma yapmalarını talep ettik. Bu ülkeye bin bir zorlukla ve teşviklerle öğrenci getirirken bir belirsizliğin içerisine öğrenci getiremeyiz. Hep birlikte seferberliğe ihtiyacımız vardır. Üniversitelerimiz de fedakârlık yapacaktır ve harçlarını düşürecektir. Bu fedakârlıkları yapmazsak bu evler, yurtlar, restoranlar, üniversiteler boş kalacaktır.”

“DAÜ’DEKİ DEVLET MEMURU GİBİ HOCALIK DÖNEMİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK”

“DAÜ’de giderlerini kısmak zorundadır. Üniversitenin gelirine göre maaşlar düşürülecek. DAÜ’de devlet memuru gibi hocalık dönemi gözden geçirilecek ve ödemeler performanslar üzerinden olmalıdır. Benim VYK’ya önerim budur. Kurumun yaşaması için bu önlemleri almak zorundayız. Biz kimse ekmeğinden olmasın istiyoruz bu nedenle yeni bakış açıları ortaya koymalıyız. Biz hiçbir koşulda bu ülkede DAÜ’yü kaybedemeyiz. DAÜ olmazsa olmazımızdır. KKTC yaşadıkça DAÜ’de yaşayacaktır.”

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür BakanıNazım ÇavuşoğluMeclis
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