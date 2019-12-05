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Çavuşoğlu: Öğrencilerimizin başarısı bizler içini gurur vericidir

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, seçtikleri alanlarda girdikleri uluslararası IGCSE – GCSE ve A-LEVEL sınavlarında başarılı olan ve dereceye giren 19 öğrenciyi kabul etti.

05 Aralık 2019 Perşembe 17:29
Çavuşoğlu: Öğrencilerimizin başarısı bizler içini gurur vericidir

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkta gerçekleşen kabulde konuşan Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin girdikleri uluslararası sınavlarda elde ettikleri başarının gurur verici olduğunu belirtti ve “Dünya üzerinde gerçekleştirilen bu sınavlarda bu kadar çok öğrencimizin başarı göstermesi bizler içini gurur ve mutluluk vericidir” dedi.

Bu gurur ve mutluluğu hem öğrenci, hem öğretmen hem de aileler ile paylaşmak istediklerini ve bu nedenle bir araya geldiklerini söyleyen Çavuşoğlu, başarı gösteren öğrencilerin bu ülkenin geleceğinde büyük adımlar atacak gençler olduğunu düşündüğünü ve ilerledikleri yolda gençlere her türlü desteği vermek için görevde olduklarını kaydetti.

Girdikleri sınav sistemiyle gerek Avrupa’da gerekse Türkiye’de arzu ettikleri bölümleri okuyabileceklerini belirten Çavuşoğlu, bakanlık olarak aldıkları karar doğrultusunda Atatürk Öğretmen Akademisi’ne de A-Level sınav sistemi ile öğrenci aldıklarını, ayrıca A-Level sınav sistemi ile üniversiteye yerleştirilen ilk 10 öğrenciye başarı bursu verdiklerini anımsatarak, devletin her türlü desteği verme noktasında öğrencilerin yanında olduğunu söyledi.

Konuşmasında, başarılı öğrencilerin çoğalması temennisinde de bulunan Çavuşoğlu, YÖK ile yaptıkları çalışmalar sayesinde bu sene A-Level sisteminde sınava giren ve dışarıda kalan öğrenci bulunmadığını ve öğrencilerin gösterecekleri başarı ile arzu ettikleri yerlere yerleşebileceklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda aldıkları dereceler ile Kıbrıs Türk halkının gurur kaynağı olan öğrencileri kutladığını belirtti ve başarılarının devamını diledi.

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