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ÇAVUŞOĞLU: “OKULLAR AÇILMAYA HAZIR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yeni Bakış’a konuştu ve okulların açıklamaya hazır olduğunu söyledi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 10:47
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ÇAVUŞOĞLU: “OKULLAR AÇILMAYA HAZIR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yeni Bakış’a konuştu ve okulların açıklamaya hazır olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, bakanlık olarak 1 Ekim’de okulların açılabilecek durumda olduğunu, ancak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yönlendirilmesine bağlı olarak karar alacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, çocukların kayıplarının telafisinin salgının devam etmesi durumunda zorlaşacağını belirterek, yüzde 95 civarı bir katılım ile online derslerin şimdilik devam ettiğini vurguladı.

Eğitimin aksamaması yönünde bir gayretleri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Benim gönlümde yatan eğitim modeli tam zamanlı ve tam katılımlı eğitim modelidir” dedi.

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