Çavuşoğlu: "Okulların devam edip etmemesiyle ilgili kararı yarın Bakanlar Kurulu değerlendirecektir"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT'ye bağlanarak canlı yayında açıklamalar bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NIN AÇIKLAMARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Bugün ilk okul 2. sınıfa kadar okullarımızı açtık. Bugün okullarda da yaptığımız ziyaretlerde çocuklarımız maskelerini takıp hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına uyduğunu gördük.

Günün sonunda gelinen aşamada okulların devamlılığılya ilgili kararını Bilim Kurulu'ndan ve Sağlık Bakanlığı'nında görüşlerini birleştirerek yarın Bakanlar Kurulu'nda tartışma konusunda bir sonuca vardık.

Bugün olduğu gibi yarın da okullarımız devam edecek.

Akdoğan, Vadili ve İnönü bölgesindeki tüm eğitim faaliyetlerini durdurmuştuk. 1 Ekim'e kadar okulların kapanacağıyla ilgili alınan bir karar yoktur. Kararlar yarın Bakanlar Kurulu'nda verilecektir.

Okulların devam edip etmemesiyle ilgili kararı yarın Bakanlar Kurulu değerlendirecektir.

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