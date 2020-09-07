Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
4 gün tutukluluk
4 gün tutukluluk
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Arabasından ve evinden uyuşturucu çıktı
Arabasından ve evinden uyuşturucu çıktı
Bu ilk soygunları değil
Bu ilk soygunları değil
2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
2 ayı aşmamak üzere cezaevine...

Çavuşoğlu: "Okulların devam edip etmemesiyle ilgili kararı yarın Bakanlar Kurulu değerlendirecektir"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT'ye bağlanarak canlı yayında açıklamalar bulundu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 19:22
2713 Okunma
Çavuşoğlu: "Okulların devam edip etmemesiyle ilgili kararı yarın Bakanlar Kurulu değerlendirecektir"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT'ye bağlanarak canlı yayında açıklamalar bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NIN AÇIKLAMARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Bugün ilk okul 2. sınıfa kadar okullarımızı açtık. Bugün okullarda da yaptığımız ziyaretlerde çocuklarımız maskelerini takıp hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına uyduğunu gördük.

Günün sonunda gelinen aşamada okulların devamlılığılya ilgili kararını Bilim Kurulu'ndan ve Sağlık Bakanlığı'nında görüşlerini birleştirerek yarın Bakanlar Kurulu'nda tartışma konusunda bir sonuca vardık.

Bugün olduğu gibi yarın da okullarımız devam edecek.

Akdoğan, Vadili ve İnönü bölgesindeki tüm eğitim faaliyetlerini durdurmuştuk. 1 Ekim'e kadar okulların kapanacağıyla ilgili alınan bir karar yoktur. Kararlar yarın Bakanlar Kurulu'nda verilecektir.

Okulların devam edip etmemesiyle ilgili kararı yarın Bakanlar Kurulu değerlendirecektir.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme: 07.09.2020 19:43
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsMilli Eğitim Ve Kültür BakanıNazım Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar: Bazı yasaklar getirilecek, çok da büyük bir paniğe gerek yok
Başbakan Tatar: Bazı yasaklar getirilecek, çok da büyük bir paniğe gerek yok
Ali Pilli: "26 pozitif vakaya rastlandı"
Ali Pilli: "26 pozitif vakaya rastlandı"
Bakanlar Kurulu yarın olağanüstü toplanıyor
Bakanlar Kurulu yarın olağanüstü toplanıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim