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Çavuşoğlu: Ortak akıl ile hareket ederek, birlikte yönetmeyi kendimize şiar edindik

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlığa bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından organize edilen ve Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile İlköğretim Dairesi bünyesinde görev yapan okul müdürlerinin katıldığı Eğitim Analiz Toplantısı’na katıldı.

18 Ekim 2019 Cuma 11:05
Çavuşoğlu: Ortak akıl ile hareket ederek, birlikte yönetmeyi kendimize şiar edindik

Bakan Çavuşoğlu,Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmadadüzenlenen toplantı ile hedeflerini paylaşma, okul müdürlerininde görüş ve önerilerini dinleme fırsatı yakaladıklarını belirtti.

İsimler gelip geçici ancak fikirler kalıcıdır sözünden yola çıktıklarını ve çalışmalarını bu anlayışla yürüttüklerini söyleyen Çavuşoğlu, ortak bir fikir yaratma arzusunda olduklarını, bu bağlamda da tüm paydaşları dikkatle dinlediklerini belirterek,“Herkes birgün yürüttüğü görevi bırakacak ama mesele ülke gençliğini yetiştirenler olarak, gelecek nesilleri nasıl yetiştireceğimizdir.” dedi.

Eğitimde ortak akıl ile hareket etmeyi ve birlikte yönetmeyi kendilerine şiar edindiklerine de dikkat çeken Çavuşoğlu, bakanlık olarak bir vizyon belgesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Eğitimde atılacak adımın 10 yıl sonra meyvesini vereceğini de söyleyen Çavuşoğlu, 10 yıllık bir vizyon belgesi oluşturacaklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, bakanlık olarak öğretmenlerin kendilerini geliştirmesine ve güncel bilgileri edinmesine fırsat vermeleri gerektiğine de vurgu yaparak “En önemli görevimizden bir tanesi de öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Göreve gelir gelmez fark yaratacak, yeni bir vizyon ortaya koyacak hizmet için eğitimler vermeyi amaçlıyoruz. Bu yıl tüm öğretmenlere mesleki gelişim noktasında katkı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda ülkedeki üniversitelerde görev yapan akademisyenlerle görüşerek ülke geleceği için neler yapılabileceğinin tartışmasını yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, ortak akıl oluşturma hedefiyle kurulan heyetin gerçekleştirilecek toplantılarla öğretmenleri dinleyeceğini ve ortaya konulacak vizyon belgesine yön vereceklerini söyledi.

(BRT/MAIL)

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