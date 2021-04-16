ÇAVUŞOĞLU: “ORTAK TUTUMUMUZUN ÇERÇEVESİNİ BELİRLEYECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, saat 13.30 sıralarında Dışişleri Bakanlığı’na gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kapıda karşıladı. Çavuşoğlu’na Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

Ertuğruloğlu ile Çavuşoğlu, baş başa yaptıkları görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Tahsin Ertuğruloğlu, açıklamasında, uluslararası camianın Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız uygulamalara ve ayrımcılığa devam edip etmeyeceğine karar vereceği bir aşamaya gelindiğini ifade ederek, “Ya Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açma cesaretini, duruşunu sergileyecek ya da Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız politikalarını devam ettirme kararlılığıyla devam edecekler ve o zaman Kıbrıs’ta anlaşma talebi ile karşımızda duran tarafların hiçbir şekilde anlaşmada samimi olmadıkları ortaya çıkacaktır” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, Türkiye’nin önerisi üzerine bu ay sonu Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmi toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunmak için KKTC’de bulunduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında heyetler ile beraber tüm unsurların ele alınacağını, müzakere öncesi ortak tutumlarının çerçevesini belirleyeceklerini söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’ye gitmeden önce son toplantının da Ankara’da yapılacağını ve oradan da Cenevre’ye birlikte hareket gidilmesini planladıklarını söyledi.

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı ve heyetini Bakanlıkta bir kez daha ağırlamaktan mutluluk duyduğu ifade ederek, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias’ın Mevlüt Çavuşoğlu ile dün yaptıkları ortak basın toplantısındaki tavrı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na, Dendias’ın “saldırgan” tavrına yönelik sergilediği duruştan dolayı teşekkürlerini ileterek, şöyle konuştu:

“Dün misafir Yunan bakanın hadsiz, şımarık ve saldırgan tavrına yönelik Bakanımızın sergilediği ciddi tavır ve ortaya koyduğu haklı görüşten dolayı kendisini bir kez daha kutlamak ve kendisine teşekkür etmek istiyorum. Yunan bakanı abi Avrupa Birliği kartı ile anavatanımızı tehdit eden terbiye sınırlarını aşan söylem ve tavrı; bizlerin ay sonu Cenevre’de gerçekleşmesi öngörülen 5+BM toplantısında AB’nin niye masada olmaması yönündeki duruşumuzun ne kadar yerinde ve haklı olduğunun kanıtıdır. Görüldüğü üzere, AB konuya olumlu katkı koyabilecek, tarafsız ve objektif bir birlik değil, tam tersine mevcut üye yapısıyla soruna aleyhimize taraf bir birlik durumundadır, masada yeri yoktur.”

Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin Ertuğruloğlu, Cenevre’deki toplantının tek bir gündemi olduğunu yineleyerek, bunun da tarafların ileride müzakere edebilecekleri ortak bir zeminin olup olmadığının ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu söyledi.

“Bu ortak zemin de toplumlar arası değil, devletlerarası bir müzakere sürecinden başka bir şey değildir” diyen Ertuğruloğlu, “böyle bir zemin varsa başarı şansı olan, netice alınabilecek yeni bir müzakere süreci gündeme gelebilecek. Yoksa da bunun net ve samimi bir şekilde açıklanarak, geçmiş 53 yılı boşa harcadığımız gibi yeni 50, 100 yılların boşa harcanmasını engelleyecek ve sağlıklı yeni bir sürece geçilmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

Ertuğruloğlu, “uluslararası camianın 1964’te başlayan Kıbrıs konusuna yanlış teşhis duruşundan vazgeçip vazgeçmeyeceğinin ortaya çıkacağı bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Haksız yere Kıbrıs Türk halkına yönelik diskriminasyonun (ayrımcılık) devam edip etmeyeceğine uluslararası camianın karar vermesi gerekmektedir. Ya Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açma cesaretini, duruşunu sergileyecek ya da Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız politikalarını devam ettirme kararlılığıyla devam edecekler ve o zaman Kıbrıs’ta anlaşma talebi ile karşımızda duran tarafların hiçbir şekilde anlaşma samimi olmadıkları ortaya çıkacaktır.

Eğer Kıbrıs’ta yasal bir Kıbrıs yaratılması düşünülüyorsa, önce Kıbrıs’ta iki ayrı Kıbrıs olduğu kabul edilmelidir. İki ayrı Kıbrıs varsa, yasal tek bir Kıbrıs gündeme gelebilir. Hayır, tek bir Kıbrıs vardır, onun da hükümeti de yasaldır, AB ve BM üyesidir noktasında devam edildiği sürece Kıbrıs’ta herhangi bir uzlaşı formülü kaç yıl müzakere edilirse edilsin hiçbir şansı olmadığının bir kez daha ortaya çıkması gereğini vurgulamak istiyorum.”

Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türkü, anavatan ile birlikte Doğu Akdeniz’de verilmekte olan ulusal davada başarıyı yakalama arzusu ile yoluna devam edecektir” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise konuşmasında, Bakan Ertuğruloğlu’na göstermiş olduğu misafirlik ve samimi dostluğundan dolayı teşekkür ederek, çalışma arkadaşlarıyla birlikte bir kez daha KKTC’ye çalışma ziyaretinde bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin önerisi üzerine bu ay sonu Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmi toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunmak için KKTC’de bulunduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında heyetler ile beraber tüm bu unsurları ele alacaklarını, toplantı öncesi ortak tutumlarının çerçevesini belirleyeceklerini söyledi. Çavuşoğlu, “Cenevre’ye gitmeden önce son toplantıyı da hep beraber yine Ankara’da yapacağız. Oradan birlikte Cenevre’ye gitmeyi planlıyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, geçmişte artık federasyon için müzakereye oturmayacaklarını söylemiş olduklarını hatırlatarak, “bu sözümüzün arkasındayız. Katı bir tutum ya da inat değil. 53 yıl federasyonu müzakere ettik ve bu 53 yılda Türkiye ve KKTC son derece yapıcı yaklaşım içinde oldu ve iyi niyet gösterdi ama Kıbrıs Türk halkı ile hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen Rum kesimi ve onun destekçisi Yunanistan tüm çözüm önerilerini ya referandumda ya da masada reddetti, masayı devirdi” dedi.

53 yıl boyunca devam eden ve olumsuz sonuçlar müzakerelerin sonucunda Rum kesiminin ödüllendirildiğini, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı ise cezalandırıldığını söyleyen Çavuşoğlu, “bizim artık buna tahammülümüz yoktur” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü önerdiklerini, Cenevre’de 5+BM gayriresmi toplantısında görüşlerini açık yüreklilikle masaya koyacaklarını ifade ederek, toplantıya katılacak diğer tarafların da görüşlerini samimi bir şekilde ortaya koymasını beklediklerini söyledi.

“KARARLAR DEĞİŞEBİLİR”

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu görüşleri dinledikten sonra, değerlendirmeler yapacaklarını ve ortak bir zemin varsa, yeni parametrelerde müzakereler başlar. Yok efendim, BM Güvenlik Konseyi kararları var, yok efendim parametreler var şu anda mevcut... Bu parametreler geçmişte de vardı. Bu kararlar geçmişte de vardır ama bir faydasını görmedik. Görmeyeceğimizden de eminiz o yüzden burada oluşacak bir anlayış çerçevesinde bu kararlar değişebilir.”

KKTC’NİN YURTDIŞINDAKİ MİSYONLARI VE FAALİYETLERİ KONUSU

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, iki dışişleri bakanı olarak KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerini de gözden geçirdiklerini belirterek, iki bakanlık olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yurtdışındaki misyonları ve faaliyetlerini değerlendirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin yurtdışında görev yapan görevlileri ve misyonları aşı kapsamına dahil ettiklerine işaret ederek, KKTC misyonlarında çalışanları da bu kapsama aldıklarını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC misyonlarının “daha faal hale gelmesi” için neler yapabileceklerini de ele aldıklarını belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bazı bölgesel ve uluslararası örgütlerde farklı nitelikte statüleri var ve Türk Konseyi başta olmak üzere bazı diğer örgütlerin faaliyetlerine de katılması ve Türk Konseyi’nin özellikle gözlemci statüsü kriterleri belli olduktan sonra da bu statüye başvurmayı da bugün değerlendirdik ve bu konularda koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“KKTC’nin misyonunun olmadığı yerlerde de bizim bazı başkentlerde ya da uluslararası örgütler nezdindeki misyonlarımızda KKTC’li diplomatların görevlendirilmesi konusunu da değerlendirdik. KKTC Dışişleri Bakanlığı mensubu arkadaşlarımızın sayısı tabii ki bizim ki kadar geniş değil, o nedenle yeni arkadaşların istihdam edilmesi konusunda, kadro konusunda geçmişte olduğu gibi, yine ihtiyaç varsa biz de elimizden gelen desteği vereceğimizi bugün Tahsin beye söyledim.”