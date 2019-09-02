Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Yaşı da kurusu da şifa kaynağı
Yaşı da kurusu da şifa...
Varis tedavisini ertelemeyin
Varis tedavisini ertelemeyin
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu

Çavuşoğlu, Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği heyetini kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Genel Başkanı Latif Akça ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:40
Çavuşoğlu, Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği heyetini kabul etti

Dernek başkanı Latif Akça kabulde yaptığı konuşmada Çavuşoğlu’na bakanlık görevinde başarı dileyerek, derneğin faaliyetleri ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Tarihsel kahramanların irdelenerek, gelecek kuşaklara aktarılmasının da önemine değinen Akça, ülke tarihinde önemli yere sahip olan kadın kahramanların yer alacağı çalışmayı bakanlık ile birlikte hayata geçirmekten mutluluk duyacaklarını ifade ederek, Bakan Çavuşoğlu’na gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise kendisini ziyaret eden dernek yetkililerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Denktaş’ın ve Dr. Küçük’ün, Kıbrıs Türkü’nün onurlu davasına liderlik ettiklerini ve birer sembol olduklarını anımsatan Çavuşoğlu, iki liderin ortaya koyduğu fikirlere sahip çıkarak, büyük mücadeleler sonucunda kurmuş oldukları cumhuriyeti yaşatmaları gerektiğine vurgu yaptı ve derneğin bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını her platformda anlatmaya çalışan derneğin projelerini değerli bulduğunu, kadın kahramanların yer alacağı projeye de her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türkü’nün vermiş olduğu büyük ve onurlu mücadeleyi gelecek nesillere anlatmanın ve aktarmanın sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Böylesi güçlü ve değerli projelere destek vermeye devam edeceğiz.” dedi, projenin önemli olduğuna ve geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek dernek ile ortak çalışma yapacaklarını kaydetti.

(BRT/SM)

banner22
Anahtar Kelimeler:
çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
UBP’de Genel Sekreter Yardımcıları görevlendirildi
UBP’de Genel Sekreter Yardımcıları görevlendirildi
Gazimağusa Belediyesi'nden taşınmaz mal vergisi için duyuru!
Gazimağusa Belediyesi'nden taşınmaz mal vergisi için duyuru!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim