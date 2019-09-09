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Çavuşoğlu resmi temaslarına bugün başlıyor

09 Eylül 2019 Pazartesi 08:44
Çavuşoğlu resmi temaslarına bugün başlıyor

Cumartesi akşamı KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarına bugün başlıyor….

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’deki temasları çerçevesinde ilk olarak saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, ardından saat 10.35’te Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis’te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Çavuşoğlu, saat 13.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak ve saat 14.30’ta Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, aynı gün 18.15’te adadan ayrılacak.

(BRT)

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çavuşoğlu
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