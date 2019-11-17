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Çavuşoğlu, Rum Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu

Çavuşoğlu, KKTC bayrağının yakılması olayına karışanları ve buna müsaade edenleri de kınadı.

17 Kasım 2019 Pazar 16:04
Çavuşoğlu, Rum Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Rum Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu ve gençleri bayrak yakan bir zihniyete sahip olacak şekilde yetiştirmemelerini istedi.

Çavuşoğlu, KKTC bayrağının yakılması olayına karışanları ve buna müsaade edenleri de kınadı.

Çavuşoğlu yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türkü’nün en kutsal değerlerinden biri olan KKTC bayrağının yakılmasının halkı ve kendilerini derinden yaraladığını kaydetti ve “Bu vahim olaya karışanları ve müsaade edenleri kınıyorum. Yaşananlar, gelinen durumun yeniden değerlendirilmesi için elzemdir” dedi.

Rum Eğitim Bakanlığı’nın bayrak yakan bir zihniyeti yeşerten müfredatını bir an önce değiştirmesi gerektiğini belirten 
Çavuşoğlu, yaşananların Kıbrıs Türkü’nün Rumlarla birlikte olamayacağını bir kez daha gösterdiğini ifade etti; ancak, ayrı olsalar da Kıbrıslı Türklerle Rumlar’ın da bu topraklarda barış içinde yaşaması gerektiğini vurguladı.

“ADADA BARIŞIN ANAHTARI”

Adada barışın anahtarının hiç şüphesiz iki toplumun karşılıklı değerlere saygı duymasından geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

“Rum Yönetimi şunu unutmamalıdır. Bir milletin bayrağını yakmakla yok edemezsiniz. Türk milleti kendisine düşmanlık edenlerin bile savaş meydanında bayrağı yere düştüğünde yerden kaldıran bir millet olmuştur. Rum halkı bu toprakları onlarla paylaştığımızın farkında olmalı, aralarında yeşeren bayrak yakan zihniyeti yok etmelidir. Geçmişte bu şekildeki zihniyetlerinin ortak yaşamımızdaki huzuru nasıl bozduğunu, çocukları bile katledebilen katilleri yetiştirdiklerini biliyoruz. Yine öyle bir karakterde yetişen gençliğe vesile olmak veya göz yummak ne adamıza ne de dünyaya huzur vermeyecektir. 

Bu gerçeği kavramamanız nedeniyle halkımız size güvenmemektedir. Bu yüzden halkımız huzurun, barışın sürekliliği için iki devlet temelinde bir anlaşmada kendini güvende hissedebilmekte ve bunu içinde bulunduğumuz sürecin vazgeçilmezi olarak görmektedir”.

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Son Güncelleme: 17.11.2019 16:10
Anahtar Kelimeler:
RumçağrıBakanHaberKıbrıs
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