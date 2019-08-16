Çavuşoğlu “Sanata sansür” eleştirilerine yanıt verdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi :

“Siyaseti de sanatı da temsil ettiğini zanneden koro bu akşam edebi kurulu hedef alırken kararı alan kurulu da dinleseydi belki de yorumlarını kendi düşüncelerine dayandırabilirdi.Konuyla ilgili kararın gerekçelerini inceleyip tiyatromuzun sanatçıları ile de görüşeceğim.Böylelikle bazı arkadaşlarımızın söylemlerindeki demokrasinin uygulamasına ,örneği yine sunacağız.Gerekçeyi bilmeden ezberci yorumları yapanlar da yaptırmaya çalışanlar da bu yöntemlerle siyasete hizmet edemeyecekleri gibi sanatı da ileriye taşıyamazlar”

(BRT/SM)