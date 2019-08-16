Çavuşoğlu “Sanata sansür” eleştirilerine yanıt verdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi :
“Siyaseti de sanatı da temsil ettiğini zanneden koro bu akşam edebi kurulu hedef alırken kararı alan kurulu da dinleseydi belki de yorumlarını kendi düşüncelerine dayandırabilirdi.Konuyla ilgili kararın gerekçelerini inceleyip tiyatromuzun sanatçıları ile de görüşeceğim.Böylelikle bazı arkadaşlarımızın söylemlerindeki demokrasinin uygulamasına ,örneği yine sunacağız.Gerekçeyi bilmeden ezberci yorumları yapanlar da yaptırmaya çalışanlar da bu yöntemlerle siyasete hizmet edemeyecekleri gibi sanatı da ileriye taşıyamazlar”
(BRT/SM)
Neymiş efendi gerekçeleri açıklayın da biz da öğrenelim.Sizi gidi sahte kuklalar.
Hem aldığınız talimatlara göre yasaklayıcı tavırları harekete geçireceksiniz hem de haberiniz yokmuş gibi ilgili kurul ile görüşüp kamuoyunu bilgilendireceğim diyerek de komik durumua düşeceksiniz.Tuh sizin zihniyetinize.
Tuh sizin zihniyetinize diyeceğine "lanet olsun size da zihniyetinize da" demek daha yerinde olurdu be -Hikaye- arkadaşım..Bunların hepsi böyle...Otur arap kalk arap..Aldıkları emirleri yerine getiren kukla takımı! Yani Dalton kardeşler..Sözde eğitim bakanı..Adam doğru düzgün türkçeyi konşamıyor,konuşurken dili çarpıyor ve bu adam milli eğitim bakanı! Komediye bakarmısınız..Lanet olsun yüzlerine gözlerine...