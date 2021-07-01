Çavuşoğlu- Saner görüşmesi iptal

KKTC'de çalışma ziyaretinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Başbakan Ersan Saner ile görüşmesi iptal oldu.

Başbakanlık Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden daha önce yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrasında ikinci ziyaretini Başbakan Ersan Saner'e yapacağı duyurulmuştu. Ancak bu sabah programda değişiklik oldu.

Başbakanlık'tan yapılan duyuruda "Bugün 16.45'deki TC Dışişleri Bakanı kabulü iptaldir" denildi .

Hükümette yaşanan krizin ele alınması beklenen toplantının neden iptal edildiğine ilişkin bir açıklama yapılamaması dikkat çekti.