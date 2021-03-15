Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

Çavuşoğlu: Sıkıntı denetimin kimin tarafından yapılacağıdır

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de yayınlanan “Manşet +” programında hellimin coğrafi tescili konusunda var olan sıkıntılara değindi.

15 Mart 2021 Pazartesi 13:35
335 Okunma
Çavuşoğlu: Sıkıntı denetimin kimin tarafından yapılacağıdır

Bakan Çavuşoğlu, hellimin tesciliyle ilgili bazı siyasi tıkanıklıklar yaşandığına işaret ederek, Cumhurbaşkanlığı başkanlığındaki ekiplerle diğer paydaşların konu üzerinde çalıştığını söyledi.

Çalışmaların belli bir seviyeye geldiğini belirten Çavuşoğlu, tıkanıklıkların ekonomik kazanımlar elde ederken siyasi bir kayıp olmadan aşılması umudunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, “Tek sorun denetimdir. O sorunu aşmamız halinde tescil ve ticari sürecimiz başlayabilecek zemine ulaşmış olacak. Hellimin ekonomik ve siyasi tarafı var derken aslında kastım buydu. Ekonomik tarafı üreticilerimizin, sanayicilerimizin kazanmasıdır. Bizim açımızdan da standartlara ulaşmamızdır.  Diğer taraftan denetim uygulaması sağlık, mikrobiyolojik açıdan çok önemli olmakla birlikte tartışma denetimin yapılmasında değil. Tartışma denetimin kimin tarafından yapılacağı tartışmasıdır. Siyasi boyutu da oradadır. Cumhurbaşkanlığı bunu aşmaya çalışıyor” dedi.

Hellim üretimiyle ilgili altyapı konularının çok fazla gündem olmaması gerektiğini de kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “dünyanın her yerinde bir tescil konusu sözkonusu olduğu zaman geçişle ilgili bir süreç tanınır ve o süreçte eksiklikler ne ise onlar tamamlanır.  Dolayısıyla o anlamda panik yapacak, buna da hazır değiliz yaklaşımı doğru değil” ifadelerini kullandı.

Küçükbaş hayvan sayısının özellikle yerel ırkların korunarak artırılması politikasını izlediklerini belirten Çavuşoğlu, gelecekte ihtiyaç duyulacak küçükbaş hayvan sütünün hazır olabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, bu konudaki eksikliklerin en fazla 1-2 yılda tamamlanabileceğini kaydetti.
        
        
BRT

Anahtar Kelimeler:
Nazım Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: Kapatmak yönetmek değildir
Özersay: Kapatmak yönetmek değildir
Bakan Çağman anjiyo oldu… Sağlık durumu iyi
Bakan Çağman anjiyo oldu… Sağlık durumu iyi
Arıklı: Kimi atayacağımı size soracak değilim
Arıklı: Kimi atayacağımı size soracak değilim
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim