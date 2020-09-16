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Çavuşoğlu: Siyasi eşitlik mutlaka olmalı

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gayrı resmi olarak bir araya gelinmesi gerektiğinin altını çizdi; "Çerçeveyi belirlemek lazım... Siyasi eşitlik mutlaka olmalı" açıklamasında bulundu.

16 Eylül 2020 Çarşamba 22:28
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Çavuşoğlu: Siyasi eşitlik mutlaka olmalı

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gayrı resmi olarak bir araya gelinmesi gerektiğinin altını çizdi; "Çerçeveyi belirlemek lazım... Siyasi eşitlik mutlaka olmalı" açıklamasında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeleri CNN Türk’te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge adlı programda değerlendirdi…

Çavuşoğlu, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gayrı resmi olarak bir araya gelinmesi gerektiğini belirterek, öncelikle çerçeveyi belirlemek gerektiğine işaret etti; “Siyasi eşitlik mutlaka olmalı" dedi.

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