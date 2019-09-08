Çavuşoğlu sohbet toplantısında vatandaşlarla biraraya gelecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Çavuşoğlu, bugün Yenierenköy’de düzenlenecek sohbet toplantısında vatandaşlarla bir araya gelecek.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlike katılacağı sohbet toplantısı saat 17.00’de başlayacak.

Resmi temaslarına da yarın başlayacak olan Bakan Çavuşoğlu temasları çerçevesinde yarın ilk olarak saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, ardından saat 10.35’te Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis’te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Çavuşoğlu, saat 13.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak ve saat 14.30’ta Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından yarın KKTC’den ayrılacak.