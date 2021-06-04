Çavuşoğlu : Sorunu çözmek için diyalogdan kaçmadık

Bu çerçevede Pazartesi günü, Bakanlık ve Birlik yetkililerinden oluşan komitelerde çalışmalar başlayacak. Komitelerin yürütecekleri çalışmalar sonucunda uzlaşıya varılması durumunda, yeni sistem kurulmuş olacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Mustafa Naimoğulları bugün Bakanlıkta yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

ÇAVUŞOĞLU : “SORUNU ÇÖZMEK İÇİN DİYALOGTAN KAÇMADIK”

Bakan Çavuşoğlu, Birliğin 5 gün boyunca devam eden eylemi süresinde her ihtiyaç duyulduğunda sorunu çözebilmek amacıyla karşılıklı diyalog kurduklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, dün 7 maddelik bir çalışma yapıldığını, 6 maddede uzlaşı sağlandığını, ancak 7’inci madde olan süt fiyat paritesi noktasında görüş ayrılığı bulunduğunu anımsattı. Birliğin yapmış olduğu değerlendirmede sonucunda eylemlerine devam etme yönünde bir tercihte bulunduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Bugün itibarıyla tekrardan bu eylemin sonlanabilmesi ve üreticilerimizin işlerinin başlarına dönebilmeleri ve eylem nedeniyle trafikte yaşanan sıkıntıların ortadan kalkabilmesi adına iki taraf da pozitif bir yaklaşım ortaya koymaktadır” dedi

Bakan Çavuşoğlu, bugün sorunu çözmekle, hayvancılık sektörünün geleceği ile ilgili sorunların çözülmüş olmayacağı noktasında ortak anlayış bulunduğuna işaret ederek, “Süt, yem fiyatlarındaki sorunu çözmek yerine, sektörün tüm sorunlarını masaya yatırıp gelecekle ilgili sürdürülebilir bir sektör yaratmak adına bir formül üretmemiz gerektiği noktasında mutabık kaldık. Buna bağlı olarak dün yaptığımız çalışmaya bir madde daha ekleyerek, süt fiyatları belirlenirken aile işletmeleri de baz alınarak süt yem paritesi formülize edilip kalıcı hale getirilecektir” konusunda da uzlaştık” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Pazartesi gününden itibaren gerek Hayvancılar Birliği gerekse Bakanlık tarafından kurulan komitelerin kesintisiz olarak çalışmalarını yürüteceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böylece hayvancılarımızın dönem dönem eylem yapmak zorunda kaldığı ve tartıştığı birçok konunun, yeni bir teşvik, destek ve fiyatlandırma sistemi ortaya konarak, bunlar formülize edilerek geleceğe taşınması amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu kadar zamandır sadece fiyatlandırma konusunda yapılan tartışmalar devre dışı kalacak ve sadece sürdürülebilir bir sistemi konuşmuş olacağız. Temennim gelecek hafta Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan bu sistem çalışmasının çok hızlı bir şekilde sonuçlanması ve bu sonucun da üretimin daha sağlıklı yapılabilir hale getirmesi tüketiciyi de koruyor bir şekilde olması ve bu denge içerisinde sürecin sağlıklı bir zemine oturmasıdır”

Bakan Çavuşoğlu, beş gündür devam eden eylemden dolayı polislerin de çok yorulduğunu ifade ederek, teşekkür etti.

NAİMOĞLU: “ BAZI NOKTALAR AÇIK DEĞİL”

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, dün yapılan 7 maddelik açıklamalarından hayvan üreticilerinin tatmin olduğu konular bulunduğunu ancak bazı noktaların açık olmadığını kaydetti. Naimoğulları, küçükbaş hayvancıya destek verileceği konusunda, yem desteğinin net olmadığını belirtti. Naimoğulları, bir ay daha arpanın fiyatının aynı kalacağı bir ay sonra özellikle Türkiye’ ve dünya borsalarına bakılarak hayvancıyı mağdur etmeyecek şekilde yenileneceğinin ifade edildiğini aktararak, “Borsa konusundaki tüm yük bize bırakıldı. Biz bu yükü almaktan çekinmiyoruz” dedi. Keçi sütünün garanti altına alınması konusunda biraz daha iyimser davranış içerisine girildiğini dile getiren Naimoğulları, standartların gözden geçirilmesi ve standartların tekrardan niteliğe bağlı olarak korunması amacıyla çalışma yapılacağının ortaya konduğunu ifade etti.

Naimoğulları parite konusunda anlaşamadıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Dün dolar 8.30, bugün.8.70 yarın ne olacağı belli değil. Dün yem fiyatı 140TL idi, bugün 160-170TL, yarın ne olacağı belli değil. Bu noktada anlaşmak ve bu konuyu anlaşarak çözmek çok da net değildi. Biz, bugün kısa bir süre çalışma yaparak mağduriyetleri ortadan kaldırmak için çözüm yoluna gidiyoruz. Bizim araçlı eylemimiz sonlanacaktır ama eylemimiz her zaman gündemde olacaktır. “

ÇAVUŞOĞLU “BİZ YÜK BIRAKMADIK”

Bakan Çavuşoğlu yeniden söz alarak, Naimoğulları’nın protokolde yazılan 4’üncü maddede süt borsasında satılan sütün yükünün kendi üstlerine bırakıldığını ifade ettiğini oysa böyle bir yükün bırakılmadığını, hayvancıların bu yükü almak istediklerini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, Naimoğulları’nın söz ettiği sorumluluğun satılamayan sütün pazarlanması konusunda olduğunu vurgulayarak, “Biz, o anlayışı gösterdik. O sorumluluğu almayız derslerse, biz sorumluluktan kaçmayız” dedi.

ÖNERİLER

Süt bedelleri konusunda % 55 liste geriliği gelecek hafta içinde ödenecek.

Arpa fiyatı 30 Haziran 2021 tarihine kadar sabit kalacak.

Bu süre içerisinde üretim sınırlaması (kotalar) da dahil sektörün tüm sorunları ele alınacaktır.

Borsaya konan süt 2.65 taban fiyatından satılacak. Borsada satılamayan süt dökülmemek koşulu ile Hayvancılar Birliği sorumluluğunda pazarlanacak.

Keçi sütü standartlara uygun olması kaydı ile alım garantisi vardır.

Küçükbaş Hayvancılığa arpa hibesi yapılacaktır. Yöntemi ile ilgili Hayvancılar Birliği’nin görüşü alınacaktır.

Süt fiyatları çalışılırken süt yem paritesinin 1.35 seviyelerine getirilmesi hedeflenecektir.

Süt fiyatları belirlenirken aile işletmeleri baz alınarak süt yem paritesi formülize edilip kalıcı hale getirilecektir.