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Çavuşoğlu: “Sürdürülebilir balıkçılık için ortak akılla hareket edilmeli”

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede sürdürülebilir balıkçılık için ortak akılla çalışılması gerektiğini vurguladı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:56
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Çavuşoğlu: “Sürdürülebilir balıkçılık için ortak akılla hareket edilmeli”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta bugün, Sürdürülebilir Ortak Balıkçılık Yönetimi Komisyonu toplantısı yapıldı.

Toplantıda, komisyon üyeleri hazırlanma aşamasında olan “Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanım Tüzüğü” üzerinde tartıştı.

VURANA: “SU ÜRÜNLERİ YÖNETİMİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN PAYDAŞLARIN DESTEĞİ ÖNEMLİ”

Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, sürdürülebilir bir su ürünleri yönetimi için paydaşların ortak akıl ve paydada buluşarak, kurallara uygun yönetebilmesi için toplantının düzenlendiğini belirtti.

Vurana, su ürünleri yönetimini gerçekleştirebilmek için paydaşların katılımı ve desteğinin önemli olduğunu, temel yaklaşımın birlikte yönetim mekanizması oluşturulması olduğunu kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU: “HEDEFİMİZ TÜKETİCİ, BALIKÇI VE DEVLETİN SEKTÖR İÇİN HEDEFLERİNİN TUTTUĞU BAŞARIYA İMZA ATMAK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu da, uzun yıllardır balıkçılıkla ilgili yasa, tüzüklerin konuşulduğunu ancak bir türlü sonuçlanmadığını belirterek, “Doğrusu, ortak akılla bu işi bir noktaya taşımaktır. Arzuladığımız, hem tüketicinin hem balıkçının hem de devletin sektör için hedeflerinin tuttuğu bir başarıya imza atmaktır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının amacının ortak akılla, bir denge içerisinde balıkçılığın geliştirilmesi, daha iyi noktaya getirilmesi, balıkçının yaşam standartlarının yükseltilmesi, devletin sektör için hedeflerine ulaşabilmesi ve tüketicinin beslenmesini sağlayabilecek bir zeminin yaratılması olduğunu söyledi.

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