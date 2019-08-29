Çavuşoğlu, TMT Mücahitler Derneği’ni kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar kabulde yaptığı konuşmada; Çavuşoğlu’na bakanlık görevinde başarı diledi.

Milli eğitimin önemine de dikkat çekerek, verilen mücadelenin ülke gençleri tarafından bilinmesi gerektiğine işaret eden Bayar, ülke tarihinin gençlere anlatılmasının ülkenin geleceği açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bugün bağımsız bir devlet içerisinde yaşamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını ifade edenBayar, tarihini bilen, devletine sahip çakan gençlerin yetiştirilmesi adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise kendisini ziyaret eden dernek yetkililerine teşekkür ederek, derneğin çalışmalarını takdirle takip ettiğini ve üstlendikleri misyonla önemli bir görev gerçekleştirdiklerini söyledi.

Derneğin misyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürütürken, kendisini geliştirecek adımlar atması ve gençleşmesi gerektiğine de vurgu yapan Çavuşoğlu, “Mücahitler Derneği sadece 74 öncesi mücahitlik yapanların ya da belli bir zümrenin değil, tüm toplumun derneği olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının ülke gençlerinin bilinçli bir şekilde yetişmesi olduğunu da belirten Çavuşoğlu, TMT Mücahitler Derneği’nin Kıbrıs Türk’ünün vermiş olduğu büyük mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak adına üstlendiği misyonu sahiplenerek, bu bayrağı taşımaya devam edeceklerini söyledi.

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