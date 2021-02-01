ÇAVUŞOĞLU: “TÜM ZARARLAR TELAFİ EDİLECEKTİR ”

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı zarar gören üretici ve hayvancıların zararlarının tazmini konusunu değerlendiren Çavuşoğlu, “Öncelikle tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirim. Yaptığımız tespit ziyaretlerimizde de gördük ki çok ciddi zarar var. Dün Pazar olmasına rağmen, tüm çalışanlarımız alandaydı. Bugün itibarıyla tüm mühendislerimiz durum tespiti yapacak ve hızlı hareket ettiğimizi sağlayacağız. Hayvan ölümleri konusunda da gerekli ödemeler yapacak ve hayvancımız da yeni hayvanlarını alacaklardır. Bize düşen görev de bu fırtına ve yağışlardan üreticilerimizin zarar görmemesini veya zarar görürse de telafilerini sağlamaktır. Çok şükür ki Tarım Sigorta Fonu güçlüdür. Bu işlerin hızlı olması gereklidir, kaybedecek zamanın telafisi olmaz çünkü. Erken zamanda gerekli adımlar atılmış olacak” dedi.