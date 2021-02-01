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Çavuşoğlu: Türkiye'ye aşı geldikçe, KKTC'ye de göndereceğiz

Türkiye Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Ersan Saner'le görüştü

01 Şubat 2021 Pazartesi 16:52
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Çavuşoğlu: Türkiye'ye aşı geldikçe, KKTC'ye de göndereceğiz

Türkiye Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Ersan Saner'le görüştü.

Çavuşoğlu görüşmede Kıbrıs sürecini birlikte değerlendirmek ve yeni kurulan hükümetle görüşmek için Kıbrıs'a geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının beklentileri doğrultusunda başarılı işlere imza atılacağına inandığının belirterek, "Türkiye olarak desteklerimiz sürdüreceğiz. Salgın konusunda iki ülkede de çalışmalar sürüyor. İki ülkede de önlemler alındı. Türkiye ile eş zamanlı olarak KKTC'de de aşı başladı. Türkiye'ye aşı geldikçe, KKTC'ye de göndereceğiz" dedi

Türkiye'nin önerisi üzerine BM Genel Sekreterinin çağrısıyla ilgili yapılacak 5'li gayrı resmi toplantı hakkında da kouşan Çavuşoğlu, "BM, KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimini bekliyordu tamamlanmasının ardından 5+1 konferans salgının durumuna göre Mart ayında yapılacak. Kıbrıs Türk tarafı ile birlikte atılacak adımları değerlendireceğiz" diye konuştu.

Başbakan Saner ise Çavuşoğlu'nu ve heyetini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: Ülkemizde sizi görmek onur kaynağıdır. Türk ulusunun bir parçası olarak her zaman anavantla hareket etmeye  ve alınan kararları uygulamaya devam edeceğiz. Türkiye her zaman yanımızdadır.  Salgın nedeniyle ekonomide sorun yaşıyoruz ancak gelecek aşılarla bu sorunu aşacağız. BM'de en uzun ve çözlmeyen dosya Kıbrıs dosyasıdır. Rumlar paylaşıma ve çözüme yaklaşmıyor. BM parametrelerinde de sonuç alınamıyor. Crans Montanada tüm iyi niyete rağmen sonuca varılamadı. Sizinde dediğiniz gibi dışarıda anlaşılmadan çözüm masasına oturmanın bir anlamı yoktur. İki devletli bir çözümü nasıl savunacağımızı ve KKTC'nin dünyada görünürlüğünü artırmanın yollarını aramalıyız. Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi bizim için önemlidir" dedi.

Son Güncelleme: 01.02.2021 19:07
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