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Çavuşoğlu: Türkiye’den gelecek öğrencilere ulaşım katkısı yapmak için çalışıyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’den ülkemize gelecek üniversite öğrencilerine “ulaşım katkısı” sağlamayı düşündüklerini söyledi.

03 Eylül 2020 Perşembe 16:05
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Çavuşoğlu: Türkiye’den gelecek öğrencilere ulaşım katkısı yapmak için çalışıyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’den ülkemize gelecek üniversite öğrencilerine “ulaşım katkısı” sağlamayı düşündüklerini söyledi.

“Markaj” programına konuşan Bakan Çavuşoğlu, son yapılan bakanlar kurulu toplantısında Türkiye’den ülkemize gelecek tüm üniversite öğrencilerine “ulaşım katkısı” yapılmasıyla ilgili bir görüşün ortaya çıktığını ve bunun içi çalışma yapma kararı aldıklarını vurguladı.

Daha önce öğrencilere birçok avantaj sağlayan “Öğrenci dostu Ada” projesi çerçevesinde verilecek “Ada kartla” birlikte 500 TL miktarında bir parayı hibe etme kararı aldıklarını anımsatan Nazım Çavuşoğlu, şimdi buna ek olarak ise öğrencilere ulaşımda kolaylık sağlamak için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Uçak seferlerinin artırılacağını da dile getiren Çavuşoğlu, “Her türlü sefer yapılacak, charter sefer yapılacak, tarifeli seferler artırılacak” dedi. Çavuşoğlu, üniversite öğrencilerinin ülkemize sorunsuz gelebilmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

KAYNAK : HABER KIBRIS

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür BakanıNazım Çavuşoğlu
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