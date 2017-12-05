Çavuşoğlu: "Türkiye’den gelen suyun toprakla buluşması verimi artıracak"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 5 Aralık Dünya Toprak Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, 5 Aralık günün Birleşmiş Milletler tarafından Dünya toprak günü ilan edildiğini belirtti.

Çavuşoğlu açıklamasında, Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Toprak Yılı ilan etmesinden dolayı toprağa yönelik farkındalığı arttırmak ve insanlığın beslenme kaynağı olan bu kıt kaynağın yerinde ve amacına uygun kullanımını teşvik etmeye yönelik çeşitli çalışmalar yapıldığına değindi.

Çavuşoğlu, “Bitki üretiminin ve toprağın temelini oluşturan toprağın önemine işaret edilen bu günde orman, gıda ve çok daha fazlasını elde edebilmek için toprağa ihtiyaç olduğuna dikkat çekiliyor. Birçok gelişmiş ülke tarım konusunda söz sahibi olma liderliğini bırakmamasından da anlaşılacağı gibi tarımsal üretim dolayısıyla toprak çok önemlidir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarının ve iklim özelliğinden dolayı yetişen birçok ürünün lezzet ve kalitesi bilindiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’den gelen suyun toprakla buluşması ile birlikte toprakların verimliliğinin daha da artacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Tarım sektöründeki gelişmeyi sağlamak amacıyla ilk kez yapılan Tarım Master Planının içerisindeki stratejiler tek tek uygulanarak daha sürdürülebilir bir tarım sektörü hedeflenecektir. Bizler de bu değerli hazinenin farkında olmalı ve Dünya Toprak Günü‘nde toprağın önemini daha iyi anlayarak, gelecek kuşaklara temiz bir doğal yaşam bırakmalıyız. Toprak verimliliğin azalması, toprakta yaşayan canlı çeşitliliğini de tehdit ediyor. Tüm bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, tarımda planlı doğru stratejiler belirleyerek, adım atıyoruz” dedi.