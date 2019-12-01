Çavuşoğlu, TÜRKSOY Daimi Konseyi 37. Dönem Toplantısı’na katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kırgızistan’ın 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti OŞ kentinde düzenlenen 2019 TÜRKSOY Daimi Konseyi 37. Dönem Toplantısı’na katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Konsey toplantısına TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, TÜRKSOY üyesi olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Moldova’ya bağlı Gagavuz Yeri Kültür Bakanları ile bakanlık temsilcilerinin yanı sıra Türk Konseyi, Türk Akademisi, TÜRK-PA, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi temsilcileri katıldı. Bakan Çavuşoğlu, toplantıda KKTC’yi temsilen bir konuşma gerçekleştirdi.

Toplantı kapsamında ayrıca TÜRKSOY Resim, Fotoğraf ve Âşık Veysel Sergileri düzenlendi ve 21. TÜRKSOY Ressamlar Buluşmasına katılan sanatçıların eserleri arasından seçilen en başarılı çalışmaya TÜRKSOY ödülü verildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada Kırgızistan’ın 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türk Dünyasının, hoşgörü ve kardeşlik değerlerini benimsediği, dayanışmalarını pekiştirdiği böylesi önemli toplantıda Türk Dünyası’nın değerli temsilcilerine Kıbrıs Türk Halkı’nın sevgi, saygı ve selamlarını iletti.

TÜRKSOY’un kültürel birleşme, kültürel bağ ve kardeşliği geliştirme, ayrıca güçlendirme adına önemli çalışmalar sürdüren bir teşkilat olduğu ve TÜRKSOY’un varlığı, uluslararası açılım arayışında olan Kıbrıslı Türkler için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, KKTC’ye uygulanan çağın ruhuna aykırı tüm izolasyon ve ambargolar karşısında TÜRKSOY’un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan pencerelerinden biri rolünü üstlendiğini belirtti.

TÜRKSOY’un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destek ve ilgi ile gerek adada gerekse üye ülkelerde gerçekleştirdiği etkinliklerle, geniş Türk coğrafyasındaki sanatçıların birbirlerini tanımalarına ve kültür-sanat faaliyetleri aracılığı ile ülkelerin birbirleri ile yakınlaşmalarına zemin hazırladığına da değinen Bakan Çavuşoğlu, TÜRKSOY ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde TÜRKSOY Opera Günleri, Ressamlar Buluşması ve Fotoğrafçılar Buluşması gibi 3 önemli organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, düzenlenen etkinlikler kapsamında ülkemizde geleneksel hale gelen TÜRKSOY Opera Günleri’nin sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildiğini ve Kıbrıslı Türkler için çok büyük anlam ifade ettiğini dile getirerek, “Düzenlenen bu önemli etkinlik Kıbrıs Türk Halkını değerli Türk kardeşleriyle buluşmasına olanak sağlamaktadır.” dedi.

Konuşmasında “Bulunduğumuz coğrafyada Türk kimliğini yaşatmak adına var olan Kıbrıs Türk Halkı için Türk dünyası, büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, bilinmesini isterim ki siz değerli kardeşlerimiz ve Türk Toplulukları ile eğitim, kültür ve sanat alanlarında ortak projeler yürütmek bizim için çok önemli olmakla birlikte, siz değerli kardeşlerimizin uluslararası mecrada bizlere sağlanan bu imkanlarla sesimizin tüm soydaşlarımıza ulaşması bizim için büyük anlam ifade etmektedir.” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, kurulduğu günden beridir Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek ve dünyaya tanıtmak için önemli bir rol üstlenen TÜRKSOY’un KKTC’ye gösterdiği ilgi ve alakanın büyük bir takdiri hak ettiğini belirterek “Her fırsatta Kıbrıs Türk Halkına gösterdiği yakın ilgi ve alaka nedeniyle TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov’a ve tüm TÜRKSOY teşkilatına teşekkürü bir borç bilir, Kıbrıslı Türk kardeşlerinin en derin sevgi ve saygılarını sunarım.” dedi.

Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda TÜRKSOY tarafından 2019 Dünya Kültür Başkenti olarak seçilen Kırgızistan’ın Oş şehrinde olmaktan da büyük bir gurur duyduğumu kaydederek, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 37. Dönem toplantısı karar ve sonuçlarının tüm Türk dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, toplantı nedeniyle bulunduğu OŞ kentinde TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, OŞ Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşov, Kırgızistan Kültür, Bilgi ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov ve Khiva Belediye Başkanı Sabır Jumaniyazov ile görüşerek aynı soydan gelen insanlar olarak birbirlerine destek vermek, mutabakatın artırılarak devam etmesi ve Türksoy çatısı altında sürdürülen faaliyetlerin yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.”