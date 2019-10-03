Çavuşoğlu: Ülke eğitimine sahip çıkılmalı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Hedefimiz, ülkemizde doğan her çocuğa eğitim verebilmek” dedi.

Çavuşoğlu, katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, bir çocuğun hangi meslekte olacağına ancak kendisinin karar verebileceğine işaret ederek, eğitimci olarak bu açıdan baktıklarını ve okullarda tüm çocuklara eğitim alırken fırsat eşitliği yaratmak için ders kayıplarının, teçhizatların ekonomik açıdan da karşılayabildikleri kadarını sağlayabildiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, okullarda kitap, defter ve öğretmen eksiği açısından ne gerekliyse onu karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, öğretmen alımlarını da okullar açılmadan yapmayı hedeflediklerini ancak yasalardaki sıkıntılar nedeniyle öğrencilerin eğitim alanında öğretmen kayıplarının en aza inmesi için, geçici öğretmen atamalarını daha yetki gelmeden yaptıklarına da işaret etti.

Öğretmelerin de mesleki gelişimlerini artırabilmeleri için öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler verildiğin dikkat çeken Çavuşoğlu, mevcut koşullarda en iyi şekilde okulların açılması için bakanlığının yaşanabilecek her türlü sorunları minimal seviyeye indirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Benim hedefim, ders kayıplarının hiç olmadığı bir eğitim döneminin olması” dedi.

“ÜLKEYE İKİ YILDA 5-6 OKUL DAHA KAZANDIRILMALI”

Çavuşoğlu, okulların, öğrenci sayısı açısından kapasitelerinin üstüne çıktığı için öğrencileri denetleme ve takip etmekte de zorluklar yaşandığını belirterek, ülkeye 2 yıllık süre içerisinde en az 5-6 tane daha okul kazandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu programda bakanlığının hedefleri arasındaki projeleri de “Gelecek yıl Karpaz Meslek Lisesi’nde yıkılması gereken bir binayı yıkıp yeniden yapmak, İskele’ye Kolej yapmak, Girne’de Püsküllü bölgesinde okul inşaatı devam ediyor, Gazimağusa’ya bir okul yapılması, Lefkoşa’da da bağışla bir okul yapılması, Lefke’de ve Gemikonağı’nda da anaokulu yapılması.” olarak sıraladı.

“Eskiden Türkçe konuşan çocuklarımız için okul ihtiyacı vardı. Artık Ülkemizde Türkçe konuşamayan çocuklar için de okul ihtiyacı var” diyen Bakan Çavuşoğlu, ülkede İngilizceyi bilmeyen, Türkçeyi bilmeyen çok öğrenci olduğunu ve onlarla ilgili de çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, “Bir ülke nasıl ki hastanesine sahip çıkması gerekiyorsa okullarına da sahip çıkmalı” dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Eğer biz çocuklarımızı iyi eğitemezsek, günün sonunda ülkede, meslek sahibi olmayan, niteliksiz kalitesiz, yasalara uymayan, insani ilişkilere saygı duymayan, devletini sevmeyen, milletini sevmeyen, gelenek ve göreneklerini bilmeyen, ülkesine sahip çıkmayan birçok insan yetişir. Bu da devletlerin sonu olur. Bugün siz insanlara sahip çıkmazsanız onları yetiştirmezseniz… Bugün okul yapmayanlar, yarın cezaevi yapmak zorunda kalır. Biz vaktimiz varken okulumuzu yapalım…”

Tam Gün Eğitimle ilgili olarak da Çavuşoğlu, hükümet programında tam gün eğitimin olmadığını, çünkü tam gün eğitime gerekli altyapının, öğretmen kadrosunun ve finansal desteğin sağlandığı zaman geçilmesinin uygun olacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, tam gün eğitimi kendilerinin de hedeflediğini, ancak TC ile yapılan mutabakat metninde de bu sisteme gerekli finansmanın sağlanması şartıyla altyapısı hazırlandığı zaman geçilebileceğini belirtti.

Tam gün eğitime geçebilmek için öğretmen kadrosunun minimum yüzde 30 civarında artırılması gerektiğine de değinen Çavuşoğlu, bunun da yaklaşık 1500 öğretmen daha demek olduğunu ve tam gün eğitime geçebilmek için okulların alt yapısıyla hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkedeki üniversitelere bir yol, bir kulvar sağlamak ve gelişimine katkı sağlamak için YÖDAK’la ve Üniversiteden yetkililerle birlikte “Strateji Belgesi” hazırladıklarını ve bunun Bakanlar Kurulu’ndan da geçtiğine işaret eden Çavuşoğlu, üniversitelerin geleceği için bu belgenin içindeki maddelerin her birinin yeni tüzüğe ihtiyacı olduğunu ve bunları güncelleyip 2020 yılının Haziran ayına kalmadan düzenlemeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.