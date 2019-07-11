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Çavuşoğlu: Ülkemizin geleceği gençlerimizdir

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim “Freezone 8. Liselerarası müzik yarışması" Protokolünü imzaladı

11 Temmuz 2019 Perşembe 19:30
Çavuşoğlu: Ülkemizin geleceği gençlerimizdir

“Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması”yla ilgili işbirliği protokolü bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim arasında imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper imza koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, imza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yarışmanın bu yıl 8’incisi düzenleneceğini anımsatarak KKTC Telsim’in sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bakanlıkla uzun süredir işbirliği içerisinde olduğunu ve kurumun bu projelere her türlü katkıyı sağladığını söyledi.

Öğrencilerin sadece ders değil, sosyal becerilerini ve iletişimlerini arttırabilmek adına bu projeye destek verdiklerini ve önemsediklerini de ifade eden Çavuşoğlu, gençlerin sağlıklı yetişmesi ve ileriki yaşamlarında sanata yatkınlıklarının ve sosyal becerilerinin gelişmesinin kendileri için önemli olduğunun altını çizerek, gençlerin bu yarışmaya ilgi göstermelerinin sevindirici olduğunu kaydetti.

Bu bağlamda öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesine 8 yıldır katkı koyan Telsim ailesine ayrıca teşekkür eden Çavuşoğlu, Teslim’in daha büyük projelere de destek vermesini temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

Bakanlık olarak bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini de belirten Çavuşoğlu, “Ülkemizin geleceği gençlerimizdir. Onları en iyi şekilde yetiştirmek için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız.” dedi ve yarışmaya katılacak olan orkestralara başarılar dilerdi.

ALPER: “GENÇLERİN YARIŞMAYA GÖSTERDİKLERİ İLGİ GURUR VERİCİ”

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ise konuşmasına Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile liselerarası müzik yarışmasının 8’incisini düzenlemekten duydukları mutluluğu ifade ederek başladı. 

Gençlerin düzenlenen yarışmaya gösterdiği ilginin her geçen yıl arttığına da dikkat çeken Alper, bu durumun kendilerini gururlandırdığını belirterek, yarışmayla birlikte gençlerin dostluk bağlarının geliştiğini, kendilerine olan güvenin arttığını ve sosyalleştiğini söyledi.

Alper ayrıca gençlerin bu tip yarışmalarda yeteneklerini ortaya çıkardığını ve çok başarılı performanslar sunduklarını belirtirken yarışmaya katılarak birinci gelecek olan orkestranın Vodafone Türkiye Freezone Stüdyosu’nda kayıt imkanı yakalayacağını söyledi.

Cenk Alper konuşmasının sonunda işbirliğinden dolay Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ve ilgili birimlere teşekkürlerini iletti.

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