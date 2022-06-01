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Çavuşoğlu: "Var gücümüzle çalışacağız”

“Çocukların her türlü haktan yararlanarak, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde yetişmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz”

01 Haziran 2022 Çarşamba 10:08
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Çavuşoğlu: "Var gücümüzle çalışacağız”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geleceğin teminatı çocuklara güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek sunmanın en temel görevleri olduğunu vurgulayarak, çocukların her türlü haktan yararlanarak, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde yetişmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Tüm çocukların sağlıklı ve çağdaş ortamlarda, en iyi şekilde yetiştirilmeleri ve kaliteli eğitim alabilmeleri için atılması gereken adımların farkındayız ve ona göre planlamalarımızı yapıyoruz. Çocuklarımızın her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz ve onlara daha güzel yarınlar sağlamak adına var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Çocukların her türlü şiddet ve istismardan uzak tutularak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelişmesini sağlamanın toplumsal görev olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, bu doğrultuda hareket ederek çocukların hakları için mücadele edilmesi ve onlara daha güzel bir dünya bırakmak için çalışılması gerektiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlamlı gün dolayısıyla, tüm çocuklarımızın 1 Haziran Dünya Çocuklar Günü'nü en içten duygularımla kutlar, mutluluğun ve huzurun daim olduğu günler geçirmelerini temenni ederim.”

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