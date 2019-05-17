Helsinki’deki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısına katılan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ikili bir görüşme yaptı.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki tüm meseleleri yapıcı biçimde ele aldık.” ifadesini kullandı.

Rum basını ise, Katrugalos’un görüşmede Çavuşoğlu’na Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde münhasır ekonomik bölgesi içinde olduğunu öne sürdüğü faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı ifade ettiğini belirtti.

Katrougalos’un ayrıca, Yunanistan’ın Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde münhasır ekonomik bölgesinde olduğunu iddia ettiği faaliyetlerini durdurmasını istediğini kaydetti.

Rum basınındaki habere göre, Katrugalos, Çavuşoğlu ile her iki ülke için istenmeyen bir kazadan kaçınmak için Ege’deki gerginliğin azaltılması gereği üzerinde durduklarını da dile getirdi. (BRT/AA)