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Çavuşoğlu: Yeni nesiller tarihlerini unutmamalı

18 Kasım 2019 Pazartesi 21:25
Çavuşoğlu: Yeni nesiller tarihlerini unutmamalı

“İlk Adımdan Kuruluşa” Milli Mücadele karma resim sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Lefkoşa'da AKM’de açılan sergi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yılı nedeniyle Samsun Valiliği tarafından organize edildi. Sergiye, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ev sahipliği yaptı.

İlk konuşmayı Samsun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muhammet Meclis yaptı.

Meclis, KKTC’nin 36’ncı yıldönümünü kutlayarak, nice yüzyıllara ulaşmasını temenni etti.

Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık mücadelesinde şehit düşenleri rahmetle anan, gazileri de minnetle yad eden Meclis, milli mücadelelerinin 100’üncü yılı münasebetiyle Samsun valiliği tarafından hazırlanan sergiyi, KKTC halkı ile buluşturmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. Yılı nedeniyle birçok etkinlik düzenlendiğini söyleyen Meclis, 100 yıl önce Samsun’dan bağımsızlığa atılan ilk adımların doğru bir şekilde aktarılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, 19 Mayıs 1919 yılında başlayan mücadelenin 100’üncü yılında olunduğuna dikkat çekerek, sergiyle, verilen mücadelenin somut görüntülerinin yeni nesile aktarılacağını kaydetti.

Tarihlerin yaşayanlar tarafından bilinerek en ağır şekilde de bedeller ödendiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, yeni nesillerin de bedeller ödememesi için tarihlerini hiçbir zaman unutmaması gerektiğini belirtti.

Samsun’un mücadele tarihinde çok önemli bir şehir olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, KKTC halkının da seyirci değil kahraman olan bir halk olduğunu kaydetti.

KKTC halkının da bağımsızlıklarını kazanmaları adına ağır bedeller ödediğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye’de yapılan ve il il gezilen serginin KKTC’de de sergilenmesini istediklerini söyleyerek, “ne mutlu bize ki bu tarihin bir parçasıyız” dedi.

Sergide mücadelenin lider ve başkomutanının resimlerini görerek, mücadelenin daha net anlaşılabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, geleceğin tarihi unutmadan kurulabileceğini kaydetti.

Barışın ve demokrasinin de anlaşılması adına yaşanan tarihi olayların unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, Samsun’da her yıl yapılan 19 Mayıs törenlerine, buradaki öğrencilerin de katılması temennisinde bulundu.

    

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