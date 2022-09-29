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Çavuşoğlu: "Yerleşkeyle ilgili eylemler maksatlı ve Anavatan Türkiye'yi hedef alıyor"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi projesiyle ilgili eylemlerin maksatlı ve Anavatan Türkiye’yi hedef alan eylemler olduğunu kaydetti.

29 Eylül 2022 Perşembe 11:24
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Çavuşoğlu: "Yerleşkeyle ilgili eylemler maksatlı ve Anavatan Türkiye'yi hedef alıyor"



Çavuşoğlu, “Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü için yaptığı yatırımları göz ardı ederek, bu yatırımlardan rahatsız olan ve konuyu Türkiye karşıtlığına kadar getiren belli bir kısmın gerçekleştirdiği bu eylemleri doğru bulmuyorum. Vatanını seven, ülkesine ve devletine sahip çıkan her vatandaş, bu projeden memnuniyet duymaktadır” dedi.

-“Projeyi selamlıyorum, büyük bir gurur ve heyecan yaşıyoruz”

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Projesi ile ilgili değerlendirmeler yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi projesinin hayata geçirilmesi için başlatılan çalışmaları selamladığını belirten Çavuşoğlu, büyük bir gurur ve heyecan yaşadıklarını söyledi.

-“ Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmeye devam edeceğiz”

Kıbrıs Türkü olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmeye ve egemen eşitlik temelinde tanınma mücadelesini sürdürerek, devletine sahip çıkmaya devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, yapımına başlanan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi projesinin KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi

Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı binalarının işlevsel açıdan yetersiz bir noktaya geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu durumun yeni bir Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı binasının yapımını gerekli hale getirdiğini ve hayata geçirilen projenin tamamlanmasıyla çok önemli bir eserin Kıbrıs Türk halkına armağan edileceğini söyledi.

“Bu proje, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli bir sembolü olacaktır.” diyen Çavuşoğlu, Anavatan Türkiye’nin her koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin yanında olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, “Böylesi önemli bir eseri bizlere armağan eden başta T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere, anavatanımız Türkiye’ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Son Güncelleme: 29.09.2022 11:28
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