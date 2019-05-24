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Çavuşoğlu: "YÖDAK'ın daha otoriter bir konuma gelmesi gerekiyor"

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile kurul üyelerini kabul etti. Görüşmede, yükseköğrenimde yaşanan gelişmeler ele alındı.

24 Mayıs 2019 Cuma 16:31
Çavuşoğlu: "YÖDAK'ın daha otoriter bir konuma gelmesi gerekiyor"
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde ilk sözü alan Prof. Dr. Akile Büke, Bakan Çavuşoğlu’na yeni görevinde başarı dileyerek, YÖDAK’ın sorunlarını ayrıntılarıyla aktarmak ve yükseköğretimde atılacak adımları görüşmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise YÖDAK heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, görüşmede YÖDAK’ın çalışmaları hakkında bilgi alma ve beklentileri aktarma şansı yakaladıklarını belirtti.

Yükseköğretimin ülkenin lokomotifi olduğuna dikkat çeken ve bu alanda atılacak adımların önemine değinen Bakan Çavuşoğlu, YÖDAK’ın üniversitelerle ilgili tüm konuların muhatabı konumundaki kurum olduğunu, bu nedenle YÖDAK’ın yapısının daha otoriter bir konuma gelmesi gerektiğini vurguladı.

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“TÜM GAİLEMİZ YÜKSEKÖĞRETİMİN İLERİYE GİTMESİDİR”

Nazım Çavuşoğlu, bu bağlamda kurumun yapısının güçlendirilmesi adına atılacak adımları yakından takip ederek, görüşüp tartışacaklarını da kaydederek, yaşananların nedenlerini ve sonuçlarını değerlendirerek çıkan sonuçlara göre ortaya bir vizyon koyacaklarını belirtti ve “Tüm gailemiz yükseköğretimin ileriye gitmesidir” dedi.

Çavuşoğlu, YÖDAK’ın ülke açısından önemine vurgu yaparak “YÖDAK’a beklentilerimizi aktardık, daha etkin ve daha otoriter bir yapı oluşturulması gerektiğine vurgu yaptık” diye konuştu.

Çavuşoğlu, süreç içerisinde yaşanan sorunlara çözüm bulmak için görüşeceklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Nazım Çavuşoğlu
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