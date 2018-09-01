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Çavuşoğlu Yunan basınına açıklamalarda bulundu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:07
Çavuşoğlu Yunan basınına açıklamalarda bulundu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdenizdeki doğal kaynaklarla ilgili  KıbrısRumlarla hidrokarbon alanında iş birliği yapan şirketlerin durumlarını yeniden değerlendirmeleri uyarısı yaptı.

Kıbrıslı Türklerin de eşit olarak dahil edileceği bir karar mekanizmasının oluşturulması çağrısında bulunan Çavuşoğlu, Türkiye’nin , Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyetlerine yakında başlayacağını da açıkladı.

Yunan gazetesi Ta Nea’ya iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Türkiye Dışişileri BakanıÇavuşoğlu, Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs sorununda Rum tarafının hidrokarbon meselesindeki yaklaşımını “basiretsizlik örneği” olarak niteleyen Çavuşoğlu, “Kıbrıslı Rumlar, Ada sadece kendilerine aitmiş gibi davranıyor. Doğu Akdeniz’de tek taraflı hidrokarbon faaliyetleriyle Kıbrıslı Türklerin vazgeçilemez haklarını hiçe sayıyorlar. Nasıl ki Türk tarafıyla gücü samimi olarak paylaşmaya hazır değillerse, Ada’nın doğal kaynaklarını da paylaşmaya hazır değiller.” dedi.

Çavuşoğlu, Ada’daki doğal kaynakların sadece Kıbrıslı Rumlara ait olmadığına ve Türk tarafının doğal haklara sahip olduğuna işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin de eşit olarak dahil edileceği bir karar mekanizmasının oluşturulması gerektiği çağrısında bulundu.

Türkiye’nin en baştan beri sorumsuzca adımlar atılmaması noktasında Rum tarafını uyardığını anlatan Çavuşoğlu, “Hala eğer kaybedecekleri bir şey olmadığını inanıyorlarsa yanılıyorlar.” diye konuştu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hem kendisinin hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını ve çıkarlarını koruyacağının altını çizerek, “Kıbrıslı Rumlarla hidrokarbon alanında iş birliği yapan şirketler de maliyet-fayda analizlerini iyi yapmalı ve durumlarını yeniden değerlendirmeliler.” uyarısında bulundu.

Ayrıca, hidrokarbon meselesi ile Kıbrıs sorunun çözümü arasında doğrudan ilişki kurmadıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, “Aksine, Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında hidrokarbonlara yönelik ortak karar mekanizması kurulması için bir çözümün beklenmesine gerek yok.” dedi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm sürecinin geçen temmuzda sona erdiğini anımsatarak, “Sebebi basit. Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitliği hazmedemiyor.” ifadelerini kullandı.

Rum tarafının Türk tarafıyla eşit taraflar olarak güç paylaşımında bulunmaya yanaşmadığını anlatan Çavuşoğlu, “Aynı zamanda, ‘sıfır asker, sıfır garantide’ ısrar ettiler. Bu da ‘sıfır sonuca’ götürdü. Bu zihniyetin kazan-kazan bir sonuca götürmeyeceği baştan belli olmalıydı.” değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşerek Türkiye’nin çözüm süreci için gelecek vizyonunu paylaştıklarını anlatarak, “Bu noktada, iki tarafın ve garantörlerin önlerindeki yolu ve tam olarak neyi müzakere edeceklerini tartışmaları iyi bir fikir.” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı içinde egemenlik haklarını tam olarak kullanacağını vurgulayarak, “Hiçbir yabancı ülke, şirket ya da gemi Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde ya da üzerindeki denizlerde izin verilmemiş hidrokarbon veya bilimsel araştırma faaliyetinde bulunamaz. Buna ilişkin olarak, Türkiye yakında Doğu Akdeniz’de ve Karadeniz’deki deniz yetki alanları içinde kendi hidrokarbon çıkarma faaliyetlerine başlayacak.”

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluRumlarşirketlerIşbirliğiDoğal GazEkonomiGündemKıbrıs
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vatandaş 2018-09-01 15:53:29

ogadaaarrrr

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