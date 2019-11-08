Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde düzenlenen Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi'ne katılarak ikili temaslarda bulundu.

Bu sabah yapılan toplatının ardından Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. İki bakanın ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Çavuşoğlu, bu görüşmeye ilişkin fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile de bir araya gelen Çavuşoğlu aynı zamanda Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Zoran Pazin ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.