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Çavuşoğlu: Yurt harçlarında ve ev kiralarında daha makul bir seviye belirlenmeli

Yeni akademik yıl öncesi, yükseköğrenimdeki paydaşlarla değerlendirme toplantıları yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrenci yurtlarının temsilcileriyle bir araya geldi, yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi aldı.

18 Ağustos 2022 Perşembe 16:21
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Çavuşoğlu: Yurt harçlarında ve ev kiralarında daha makul bir seviye belirlenmeli


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşme Milli, Eğitim Bakanlığı’nda yer aldı.

Çavuşoğlu konuyla ilgili açıklamasında, yükseköğrenimde tüm paydaşlarla ortak hareket ederek, öğrencilere kaliteli eğitim alacakları, huzurlu ve güvenli eğitim hayatı sürdürecekleri bir ortam sağlamak amacında olduklarını söyledi.

Öğrenci yurtlarının öğrencilere sunacakları hizmet kalitesinin önemli olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, yeni akademik yıl öncesi bu alanda yapılan çalışmaların ne aşamada olduğunu görmek için bu görüşmeyi yaptıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, hayata geçirdikleri Öğrenci Dostu Ada projesi çerçevesinde, ülke içerisinde eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik imkanların, öğrenciler tarafından çok beğenildiğini ifade etti ve yurt sahiplerini ve ev sahiplerini bu projeye destek vermeye davet etti.

Üniversitelere kayıt döneminin yakında başlayacağını belirten ve ülkeyi tercih eden öğrencilere destek olunması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “Öğrenci Dostu Ada projesi çerçevesinde, öğrencilere yönelik yurt harçlarında ve ev kiralarında daha makul bir seviye belirlenmelidir. Bu çerçevede, yurt temsilcilerimiz ile yaptığım görüşmede, yurt harçlarının bu bilinçle belirlenmesi gerektiği noktasında görüşlerimi temsilcilerimize ilettim. Buradan, ev sahiplerine de çağrı yapıyorum. Ev kiralarını bu sorumluluk bilinciyle belirleyelim.” dedi.

Son Güncelleme: 18.08.2022 16:24
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