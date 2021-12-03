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Çavuşoğlu: Yürüyecek yolumuz, yapacak çok işimiz var

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu Ulusal Birlik Partisi'nden milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı

03 Aralık 2021 Cuma 10:57
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Çavuşoğlu: Yürüyecek yolumuz, yapacak çok işimiz var
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu UBP’de adaylığını açıklayan milletvekilleri arasına girdi. Çavuşoğlu adaylığını sosyal medyadan paylaştığı yazı ile duyurdu.

İşte o paylaşım:

“Gençlik yıllarımdan itibaren yaşamımı şekillendiren memleket sevgisi, ulusal davamızda ve ülkemizin kalkınma yolunda en iyi hizmeti veren Ulusal Birlik Partisi sevgimle harmanlandı.

Zamanı geldi milletvekili olarak, görev verildi bakan olarak ülkeme hizmet verdim. Partimde krizler yaşandı, genel merkezde, genel sekreter olarak görev aldım, partime hizmet verdim. O dönemde, partimizin tek başına iktidara gelmesi için koymuş olduğumuz emek, özveri ve çaba tüm partililerimiz için bir başarı hikayesidir.

Ülke sevgim ve partime bağlılığımla yeni dönemde de yüksek bir enerjiyle bu yolu yürümekte kararlıyım. Görev aldığım her makamda halkımızın menfaatlerini en önde tutarak mesai harcadım. Verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştım.

Ekonomik kalkınmanın ön planda olacağı, daha fazla emek vererek ülkemizi daha ileriye taşıma adına tecrübe ve birikimimle halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Bu duygularla, benim halkımıza olan sevgi ve bağlılığım, halkımızın bana olan güveni ile harmanlanıyor.

Yürüyecek yolumuz, yapacak çok işimiz var. Sevdamız KKTC'nin bu zor günlerden geçmesinde inanıyorum ki yeni dönemde partimizin tek başına iktidarı tek doğru çıkış yoludur.

Bu yolda, partimle birlikte ilerlemeye devam edeceğim. Yeni dönemde hizmet için yola çıkan tüm partili arkadaşlarıma başarılar dilerim.”

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