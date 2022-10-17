Eylemde konuşan KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun eğitimdeki sorunlarla tek bir gün bile ilgilenmediğini savundu. "Öğretmen boyun eğmez, ders verir. Siz de gereken dersi alacaksınız." diyerek Çavuşoğlu'na seslenen Elmalı, öğretmenin Çavuşoğlu'nu affetmeyeceğini ifade etti.

"ÇAVUŞOĞLU, YÜZLEŞMEKTEN KORKUYOR"

Çavuşoğlu'nun öğretmenle yüzleşmekten, sendikayla aynı masaya oturmaktan korktuğunu savunan Elmalı, Çavuşoğlu'nun öğretmenleri ilgilendiren yasanın değiştirilmesiyle ilgili direktif altığını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından eylemciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.