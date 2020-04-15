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Çavuşoğlu:Biz birlikte güçlüyüz ve birlikte başarabiliriz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın başlattığı maske üretim seferberliğine Yenierenköy Belediyesi de yıkanabilir maske üreterek katkı koymaya başladı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 16:43
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Çavuşoğlu:Biz birlikte güçlüyüz ve birlikte başarabiliriz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın başlattığı maske üretim seferberliğine Yenierenköy Belediyesi de yıkanabilir maske üreterek katkı koymaya başladı.

Bölgede kimi öğretmen, kimi terzi kimi ise belediye çalışanı olan gönüllü vatandaşlar küçük bir atölyede günde yaklaşık 300 adet yıkanabilir maske üretiyorlar.

Bakan Çavuşoğlu da bölge ziyareti kapsamında söz konusu atölyeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Başlattıkları maske üretim seferberliğine Yenierenköy’den de katkı yapıldığını kaydeden Bakan Çavşoğlu, Başkan Yeşilırmak ve gönüllü çalışanlara teşekkürler etti.

Bakan Çavuşoğlu, “Herkes bir tarafından tutunca başarabiliriz, bu üretilen maskeleri ihtiyacı karşılamak üzere teslim ediyoruz, biz birlikte güçlüyüz ve birlikte başarabiliriz” diyerek bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Yenierenköy Belediye başkanı Emrah Yeşilırmak da süreç içerisinde ciddi bir maske sorunu yaşadıklarını ifade ederek bu kapsamda bakanlığın başlattığı seferberliğe bölgedeki duyarlı öğretmenlerin öncülüğünde dikiş işinden anlayan vatandaş ve belediye çalışanlarının da katkı yaptığını belirtti.

Üretilen maskelerin bölgenin ihtiyacının karşıladığını dile getiren Yeşilırmak, maske üretimine katkı koyan Başta

Bakan Çavuşoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu ziyaretinin ardından atölyede görev yapan gönüllü vatandaşlara yüz siperi hediye etti.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür BakanlığıMaske üretimiEnierenköy Belediyesi
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