Çavuşoğlu:Bu zorlu süreçte yerli üretimin önemi arttı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Gazimağusa Meslek Lisesi’ne giderek, koronavirüsle mücadele kapsamında üretilen tıbbi maskeleri inceledi.
Okul Müdürü Redif Güvensoy, tüm dünyayı saran ve ülkemizde de görülen Covid- 19 virüsüne karşı yürütülen mücadelede sağlık çalışanlarına katkı sağlamak adına okulun dikiş atölyesinde tıbbı maske dikildiğini söyledi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, dün Lefkoşa’da meslek liselerinin ve Türk Maarif Koleji’nin ziyaret edilerek yüz siperleri, tıbbı maske ve kolonya üretiminin yerinde incelendiğini dile getirdi.
Bugün de Gazimağusa’ya gelerek Doktor Fazıl Küçük Meslek Lisesi ile Gazimağusa Meslek Lisesi’nin ziyaret edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, idari tatil olmasına rağmen özveriyle çalışan öğretmenler ve kursiyerlere teşekkür etti.
Eğitim amaçlı kullanılan atölyelerde halk sağlığı için tıbbı maske üretilmesinin öneminin altını çizen Çavuşoğlu, üretilen tıbbı maske ve yüz siperlerinin yarın sağlık bakanlığına teslim edileceğini söyledi.
Yapılan üretimin halka moral ve motivasyon olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu zorlu süreçte yerli üretimin öneminin arttığını sözlerine ekledi.Gazimağusa Meslek Lisesi’nde üretilen yaklaşık 600 tıbbı maske yarın Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek.
(BRT)
Yalnızca bu zorlu süreçte değil Sn.Bakan,her zaman için yerli üretimin büyük önemi var..Ama tabii ki üretilenlerin de öncelikle iç piyasada desteklenmesi gerekir..Örneğin bazı marketlerde yok denecek kadar az,bazılarında tek tük yerli ürün var...En göze batanlardan birkaçı Karaoğlanoğlu'nda şubeleri olan marketlerdir..Bunların da denetlenmesi ve "neden" diye sorulması gerekmiyormu sizce...
Tabii ki. Maske yapimi.. Kolanya yapimi.. Ureten yok olmaz..Cok calismaliyiz cok.
Tabii ki. Maske yapimi.. Kolanya yapimi.. Ureten yok olmaz..Cok calismaliyiz cok.
Tabii ki. Maske yapimi.. Kolanya yapimi.. Ureten yok olmaz..Cok calismaliyiz cok.