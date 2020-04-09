Çavuşoğlu:Bu zorlu süreçte yerli üretimin önemi arttı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Gazimağusa Meslek Lisesi’ne giderek, koronavirüsle mücadele kapsamında üretilen tıbbi maskeleri inceledi.

Okul Müdürü Redif Güvensoy, tüm dünyayı saran ve ülkemizde de görülen Covid- 19 virüsüne karşı yürütülen mücadelede sağlık çalışanlarına katkı sağlamak adına okulun dikiş atölyesinde tıbbı maske dikildiğini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, dün Lefkoşa’da meslek liselerinin ve Türk Maarif Koleji’nin ziyaret edilerek yüz siperleri, tıbbı maske ve kolonya üretiminin yerinde incelendiğini dile getirdi.