Bakanlıkta gerçekleşen kabulde öğrenciler, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırladıkları bilgirgeyi Bakan Çavuşoğlu’na iletti.

Bir süre çocukların görüş ve düşüncelerini dinleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği konuşmada çocuk haklarının güvence altına alındığı bu anlamlı günde çocukları kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Geleceğin teminatı olan çocuklara güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek sunmanın ve onları en iyi şekilde yetiştirmenin önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Çocuklarımız geleceğimizin teminatı, ülkemizin geleceğidir. Çocuklarımıza savaşların olmadığı, daha adil daha huzurlu daha müreffeh bir dünyada yaşayacakları bir ortam sağlamak için sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyor, var gücümüzle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tüm çocukların sağlıklı ortamlarda, en iyi şekilde yetiştirilmeleri ve kaliteli eğitim alabilmeleri için atılması gereken adımların da farkında olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Çocuklarımızın her zaman destekçileri olacağız ve onlara daha güzel yarınlar sağlamak adına çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli günde tüm cocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, daha güzel bir geleceğe sahip olmalarını gönülden temenni ediyorum” dedi.

(BRT/MAIL)