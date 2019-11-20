Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Çavuşoğlu:Çocuklarımız geleceğimizin teminatı, ülkemizin geleceğidir

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle kendisini ziyaret eden Şht. Tuncer İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

20 Kasım 2019 Çarşamba 15:47
Çavuşoğlu:Çocuklarımız geleceğimizin teminatı, ülkemizin geleceğidir

Bakanlıkta gerçekleşen kabulde öğrenciler, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırladıkları bilgirgeyi Bakan Çavuşoğlu’na iletti.

Bir süre çocukların görüş ve düşüncelerini dinleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği konuşmada çocuk haklarının güvence altına alındığı bu anlamlı günde çocukları kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Geleceğin teminatı olan çocuklara güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek sunmanın ve onları en iyi şekilde yetiştirmenin önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Çocuklarımız geleceğimizin teminatı, ülkemizin geleceğidir. Çocuklarımıza savaşların olmadığı, daha adil daha huzurlu daha müreffeh bir dünyada yaşayacakları bir ortam sağlamak için sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyor, var gücümüzle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tüm çocukların sağlıklı ortamlarda, en iyi şekilde yetiştirilmeleri ve kaliteli eğitim alabilmeleri için atılması gereken adımların da farkında olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Çocuklarımızın her zaman destekçileri olacağız ve onlara daha güzel yarınlar sağlamak adına çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli günde tüm cocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, daha güzel bir geleceğe sahip olmalarını gönülden temenni ediyorum” dedi.

(BRT/MAIL)

banner22
Anahtar Kelimeler:
çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balistik inceleme sonuçları bekleniyor
Balistik inceleme sonuçları bekleniyor
Yağmur geliyor!
Yağmur geliyor!
‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ çalıştayı düzenleniyor
‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ çalıştayı düzenleniyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim