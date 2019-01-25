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Çavuşoğlu:Crans-Montana'da masanın Rum tarafının üzerine devrildi

25 Ocak 2019 Cuma 16:17
Çavuşoğlu:Crans-Montana'da masanın Rum tarafının üzerine devrildi

 Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Crans-Montana görüşmelerinde kimin çözüm isteyip, kimin istemediğinin ortaya çıktığını ve masanın Rum tarafının üzerine devrildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Crans-Montana’daki görüşme sürecinde Kıbrıs’ta Rum tarafıyla bir ortaklık kurulamayacağını hem Genel Sekreter’in, hem İngiltere’nin hem de gözlemci AB’nin görmüş olduğunu kaydetti.

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Resmi ziyaret için KKTC’de bulunan Çavuşoğlu, bugün Türk ve Kıbrıs politikaları adına yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından Onursal Doktora Payesi ile onurlandırıldı.

Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, Türk tarafının Kıbrıs sorunuyla kaybedecek daha fazla vakte ve enerjiye sahip olmadığını, Kıbrıs davasında bundan sonraki süreçte de TC ile KKTC’nin güçlü duracağını ve hem Adadaki hem de Akdeniz’deki haklarını korumaya devam edeceğini bildirdi.

ŞUBATTA TÜRK MEB’İNDE SONDAJ BAŞLAYACAK

Çavuşoğlu ayrıca Akdeniz’de sismik arama döneminin bittiğini ve Şubat ayında ikinci platformun da gelmesiyle Türk münhasır ekonomik bölgesinde sondajın başlayacağını da belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Crans-Montana
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