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Çavuşoğlu:Geleceğe doğru yolculuğumuz, tamamen iki kardeşin buluşması içindir

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Uzun yıllardır başlatılan gerek Gönül Köprüsü Projesi olsun, gerekse şimdiki Çanakkale Kampları ve geliştirilecek Gençlik Kampları Projesi ile geleceğe doğru yolculuğumuz tamamen iki kardeşin buluşması içindir.” dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:28
Çavuşoğlu:Geleceğe doğru yolculuğumuz, tamamen iki kardeşin buluşması içindir

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gençlik Dairesi iş birliğiyle Çanakkale, Bolu, Antalya, Kastamonu, Kırşehir ve Trabzon’da organize edilen Gençlik Kamplarında görevli “Kamp Liderleri”, 21-26 Ekim’de KKTC’yi ziyaret etti. Bu kapsamda kamp liderleri, kamplardaki KKTC’li gençlerle buluştu.

Girne’deki buluşmaya, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu da katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC’nin dünyada kurulmuş Türk devletlerinden biri olduğunu belirterek, bu devletlerin liderinin anavatanının Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’deki kardeşleriyle bu toprakları vatan yapan KKTC vatandaşlarının ilelebet dayanışma içinde olabilsinler diye gençlerin birbirine yakın olmasını istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, bu yakınlaşmaların bir formaliteyle değil muhabbetle olması gerektiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Uzun yıllardır başlatılan gerek Gönül Köprüsü Projesi olsun gerekse şimdiki Çanakkale Kampları ve geliştirilecek Gençlik Kampları Projesi ile geleceğe doğru yolculuğumuz tamamen iki kardeşin buluşması içindir. Aramızda Akdeniz olsa bile gönüllerimiz, kimliğimiz, soyumuz ve ırkımız birdir. Dolayısıyla ulaşım sorunları bizim aramızda engel olmamalıdır. Ayrıca Türkiye’nin büyük özverisiyle bu kampların organizasyonları yapılmaktadır.”

Başçeri, Gençlik Kampları Projesi’nin Ankara’daki işlerini takip ettiğini ve o heyecanı yaşadığını belirtti, projenin hayata geçmesi için emek harcayanlara teşekkürlerini iletti.

Görevi boyunca Çanakkale’ye yapılan gezilerin etkilerini her gittiği köşede hissettiğini vurgulayan Başçeri, “Çocuklarının Çanakkale’yi görmesinden son derece memnun olan veliler, ‘Bizler ne zaman Çanakkale’ye gideceğiz?’ sorusunu sormaya başlamışlar. Bugün itibarıyla bu kamplara katılanlar, KKTC’de eğitim ve öğretim alan öğrencilerin yüzde 30’unu geçmiş durumda.” diye konuştu.

Başçeri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 20 Temmuz’da KKTC’ye yaptığı ziyaretinde, başka memleketlerden gelen öğrencilerle karma kamplar organize edilmesi ve böylece Anadolu insanıyla Kıbrıs Türk insanının birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü yeniden pekiştirecek ortamın sağlanması talimatı verdiğini hatırlattı.

“Birbirimizi tanımamız, anlamamız çok önemli.” diyen Başçeri, “Farklılıklarımız var, Anadolu’da da birçok il birbirinden farklı. Farklılıklar zenginliklerimizdir ve her zaman olacak. Kaybetmememiz gereken hasret, gerektiğinde ve zor zamanlarda bu bir elin yumruk olmasını bilmesidir. Anadolu insanıyla, Kıbrıs Türk insanı arasındaki bağı koparmaya kimsenin gücü yetmez, o bağ kopmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Kahyaoğlu, bakanlık olarak her zaman dünyanın en büyük genç nüfusuna sahip ülkelerinden biri olmanın gururunu ve sorumluluğunu hissettiklerini söyledi.

Pek çok alanda faaliyet gösterdiklerini anlatan Kahyaoğlu, “Her yıl binlerce gencimizi, gençlik kamplarından istifade ettiriyoruz.” dedi.

Kahyaoğlu, 313 gençlik merkezinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir tarafında spor tesisi, deniz ve doğa kampı olarak belirledikleri alanların bulunduğunu, bu yıl itibarıyla da 125 bin gencin bu kamplardan istifade ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, kamp liderleri ve kampa katılan gençler, yaşadıkları deneyimleri paylaştı. Programda, gençlik kampları video gösterimi ve Asrın Su Projesi tanıtım filmi de izletildi.

(BRT/TAK)

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çavuşoğluHaberKKTC
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