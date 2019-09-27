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Çavuşoğlu’ndan New York’ta yoğun diplomasi trafiği

27 Eylül 2019 Cuma 12:04
Çavuşoğlu’ndan New York’ta yoğun diplomasi trafiği

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yoğun diplomasi yürüttüğü New York’ta çok sayıda ikili temaslarda bulunuyor. Çavuşoğlu, görüşmelerinde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Kıbrıs konusu da ele alındı.

İlk olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile de bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı Çavuşoğlu-Özersay görüşmesinde, Türkiye’nin KKTC’ye desteği de yinelendi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından da kabul edildi.

(BRT/NTV)

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