Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi

Çavuşoğlu’ndan YDP ve DP’ye Açık Mesaj

​​​​​​​Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hükûmet ortakları  Demokrat Parti  (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) kendi içlerindeki sorunları çözerek Ekim ayında meclise gelmelidir aksi halde Ulusal Birlik Partisi gereğini yapar dedi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 13:04
145 Okunma
Çavuşoğlu’ndan YDP ve DP’ye Açık Mesaj

Çiğdem AYDIN - Gündem Kıbrıs

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hükûmet ortakları  Demokrat Parti  (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) kendi içlerindeki sorunları çözerek Ekim ayında meclise gelmelidir aksi halde Ulusal Birlik Partisi gereğini yapar dedi.

Çiğdem Aydın’nın sorularını Gündem Kıbrıs için yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu meclis hükumet ortaklarımızın bireysel sorunları parti içi sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelecekse Ulusal Birlik Partisi ülkeyi seçime götürmelidir ast olan halktır halkın sorunlarını çözemeyeceksek hükumette olmanın anlamı kalmaz dedi.

Ülke hükümetsiz ve bir maceraya sürüklenirken Halkın Partisi ile hükumeti kuramadık geriye YDP ve DP ile hükumet kurma modeli kalıyordu ülkeyi hükümetsiz bırakmamak adına kurduk diyen Çavuşoğlu, bu alternatifte sayımız yetersizdi halkın partisinden üç arkadaşımız istifa ederek hükumete destek verdi bu sorumluluk büyük bir sorumluluktur dedi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti; Bu sorumluluğu yerine getiren hükumetimiz meclisin son kapanmasına yaklaşırken bu şekilde belli sebeplerden dolayı Koral beyin koltuğu boşaltmasıyla bu şekle dönmesinden büyük üzüntü duyuyorum asla bunun müsebbiplerini de saygı ile karşılamam. Hükumetler halka hizmet için kurulur kişilere hizmet için kurulmaz. Eğer hükumetler kişilere hizmet etme noktasına dönüşecekse bu hükumet gitmesi lazım.

ÇAVUŞOĞLU NET KONUŞTU

“UBP GEREĞİ NEYSE YAPAR, SİYASETTE SALLANMA YOKTUR”

Toplumsal hizmetleri sürdüremeyecek duruma gelindiyse diyen Bakan Çavuşoğlu, bunun gereğinin yapılması lazım dedi.

Hükumet ortakları YDP ve DP’ye mesaj gönderen Çavuşoğlu, “eğer ekim ayı geldiğinde bugünkü durumları devam edecekse ve meclis çalışamayacaksa kendi partilerinin iç meseleleri ülke sorunlarına yansımaya devam edecekse UBP hükumet adına gereğini yapmakla mükelleftir. Siyasette sallanma yoktur. Ya mevcut hükumet icraatlarını sürdürecek duruma gelecek sorun YDP ve DP’dir bu iki ortağımız sorunlarını çözmekle mükelleftir. Bu iki parti bizimle hükumet kurarlarken DP üç vekille bize ortak oldu YDP iki vekille bize ortak oldu eğer bu özelliklerini kaybetmişlerse ve meclis çalışmalarında sayısal anlamda kendi yükümlülüklerini yerine getiremeyeceklerse hükumet yeniden değerlendirilmesi gerekir.

Kendi kanaatine göre Başbakan Ersan Saner’in ortakları ile görüşerek hükumeti kurarken DP ve YDP nin sayılarını bir anlamda dokularını kaybetmişlerse bunu deklere etmelerini istemesi gerekir dedi. Çavuşoğlu bugün yaşanan sorunların ufak tefek sorunlar olmadığını belirtti ve ekim ayına kadar durumu yakından izleyeceklerini belirtti.

Son Güncelleme: 01.07.2021 13:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP MYK'SI ZAROĞLU'NUN İSTİFASINI İSTEDİ...
YDP MYK'SI ZAROĞLU'NUN İSTİFASINI İSTEDİ...
Erhürman : Ülkeyi darmadağın ettiniz
Erhürman : Ülkeyi darmadağın ettiniz
Sanayi Odası ve Gazimağusa Belediyesi İş Birliğinde Sanayi Bölgesi'nde Temizlik Çalışması Başlatıldı
Sanayi Odası ve Gazimağusa Belediyesi İş Birliğinde Sanayi Bölgesi'nde Temizlik Çalışması Başlatıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim