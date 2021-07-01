Çavuşoğlu’ndan YDP ve DP’ye Açık Mesaj

Çiğdem AYDIN - Gündem Kıbrıs

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hükûmet ortakları Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) kendi içlerindeki sorunları çözerek Ekim ayında meclise gelmelidir aksi halde Ulusal Birlik Partisi gereğini yapar dedi.

Çiğdem Aydın’nın sorularını Gündem Kıbrıs için yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu meclis hükumet ortaklarımızın bireysel sorunları parti içi sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelecekse Ulusal Birlik Partisi ülkeyi seçime götürmelidir ast olan halktır halkın sorunlarını çözemeyeceksek hükumette olmanın anlamı kalmaz dedi.

Ülke hükümetsiz ve bir maceraya sürüklenirken Halkın Partisi ile hükumeti kuramadık geriye YDP ve DP ile hükumet kurma modeli kalıyordu ülkeyi hükümetsiz bırakmamak adına kurduk diyen Çavuşoğlu, bu alternatifte sayımız yetersizdi halkın partisinden üç arkadaşımız istifa ederek hükumete destek verdi bu sorumluluk büyük bir sorumluluktur dedi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti; Bu sorumluluğu yerine getiren hükumetimiz meclisin son kapanmasına yaklaşırken bu şekilde belli sebeplerden dolayı Koral beyin koltuğu boşaltmasıyla bu şekle dönmesinden büyük üzüntü duyuyorum asla bunun müsebbiplerini de saygı ile karşılamam. Hükumetler halka hizmet için kurulur kişilere hizmet için kurulmaz. Eğer hükumetler kişilere hizmet etme noktasına dönüşecekse bu hükumet gitmesi lazım.

ÇAVUŞOĞLU NET KONUŞTU

“UBP GEREĞİ NEYSE YAPAR, SİYASETTE SALLANMA YOKTUR”

Toplumsal hizmetleri sürdüremeyecek duruma gelindiyse diyen Bakan Çavuşoğlu, bunun gereğinin yapılması lazım dedi.

Hükumet ortakları YDP ve DP’ye mesaj gönderen Çavuşoğlu, “eğer ekim ayı geldiğinde bugünkü durumları devam edecekse ve meclis çalışamayacaksa kendi partilerinin iç meseleleri ülke sorunlarına yansımaya devam edecekse UBP hükumet adına gereğini yapmakla mükelleftir. Siyasette sallanma yoktur. Ya mevcut hükumet icraatlarını sürdürecek duruma gelecek sorun YDP ve DP’dir bu iki ortağımız sorunlarını çözmekle mükelleftir. Bu iki parti bizimle hükumet kurarlarken DP üç vekille bize ortak oldu YDP iki vekille bize ortak oldu eğer bu özelliklerini kaybetmişlerse ve meclis çalışmalarında sayısal anlamda kendi yükümlülüklerini yerine getiremeyeceklerse hükumet yeniden değerlendirilmesi gerekir.

Kendi kanaatine göre Başbakan Ersan Saner’in ortakları ile görüşerek hükumeti kurarken DP ve YDP nin sayılarını bir anlamda dokularını kaybetmişlerse bunu deklere etmelerini istemesi gerekir dedi. Çavuşoğlu bugün yaşanan sorunların ufak tefek sorunlar olmadığını belirtti ve ekim ayına kadar durumu yakından izleyeceklerini belirtti.