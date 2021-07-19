Çavuşoğlu’nun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı

Çavuşoğlu, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın 47’inci yıldönümünü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının onurlu varoluş mücadelesinde bir dönüm noktasını teşkil eden Barış harekâtının, Kıbrıs Türk halkına haklı, meşru ve bağımsız devlet aşamasına gelmesinin yolunu açtığını ifade etti.

Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı toplumsal varlığını korumak için büyük mücadeleler vermiş, büyük acılar çekmiştir. Kıbrıs Türk halkının 1963-74 arasında verdiği varoluş mücadelesi, Barış harekâtıyla birlikte yeni bir safhaya geçmiş, kendi kendini yönetebileceği bir coğrafyada, güven içinde yaşayabilmesine vesile olmuştur.

47 yıldır halkımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Anadolu halkının maddi manevi desteğiyle, huzur ve güven içerisinde yaşayabilmekte, toplumsal gelişimini sürdürebilmekte, yarınlara umutla bakabilmektedir. Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelirken geçtiği zorlu süreç ve varlığını sürdürme mücadelesi dünya tarafından artık görülmeli, insan haklarına aykırı olan ambargo ve izolasyonlar kaldırılmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlar, başta Anavatan Türkiye olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde emek verenlere minnetlerimi sunar, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”