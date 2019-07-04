Çavuşoğlu:Onlar da biliyor ki bize karşı bir adım atamazlar

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, “Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde ne yapacağına ancak Türkiye karar verir. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının bir garantör ülke olarak hakkını korumak Türkiye’nin vazifesidir ve sorumluluğudur. O nedenle KKTC’nin de ruhsat verdiği alanlarda sondaj çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Bu noktaya gelinmesinin sebebinin Rum Yönetiminin tutumu olduğuna da işaret etti.

Çavuşoğlu, “Rum kesimini defalarca uyarmamıza rağmen Kıbrıs Türk halkının hakkını garanti altına almadan, yani orada çıkacak petrol ya da gazdan elde edecek geliri Türk tarafı ile paylaşım garantisi vermeden tek taraflı sondaja başlamasıdır. Biz bunları Yunanlara söyledik, Rumların kendisine de söyledik” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklara ilişkin gelişmeleri ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Fatih sondaj gemisi personelini tutuklamaya yönelik tehditlerini ve sondaj çalışması yapan şirketler hakkında hukuki süreç başlatıldığı yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

Çavuşoğlu, “Rum kesiminin bu tür tehditlerinin bizim için hiçbir anlamı yok. Onlar da biliyor ki bize karşı hiçbir adım atamazlar. Atmaya cüret ederlerse de cevabını alırlar, geçmişte olduğu gibi.” diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ve gelişmelere ilişkin Avrupa Birliği ve BM nezdinde gerekli bilgilendirmeyi yaptığını da vurguladı.

(BRT/TRT)