Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...

Çavuşoğlu:Onlar da biliyor ki bize karşı bir adım atamazlar

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:01
Çavuşoğlu:Onlar da biliyor ki bize karşı bir adım atamazlar

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, “Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde ne yapacağına ancak Türkiye karar verir. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının bir garantör ülke olarak hakkını korumak Türkiye’nin vazifesidir ve sorumluluğudur. O nedenle KKTC’nin de ruhsat verdiği alanlarda sondaj çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Bu noktaya gelinmesinin sebebinin Rum Yönetiminin tutumu olduğuna da işaret etti.

Çavuşoğlu, “Rum kesimini defalarca uyarmamıza rağmen Kıbrıs Türk halkının hakkını garanti altına almadan, yani orada çıkacak petrol ya da gazdan elde edecek geliri Türk tarafı ile paylaşım garantisi vermeden tek taraflı sondaja başlamasıdır. Biz bunları Yunanlara söyledik, Rumların kendisine de söyledik” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklara ilişkin gelişmeleri ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Fatih sondaj gemisi personelini tutuklamaya yönelik tehditlerini ve sondaj çalışması yapan şirketler hakkında hukuki süreç başlatıldığı yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

Çavuşoğlu, “Rum kesiminin bu tür tehditlerinin bizim için hiçbir anlamı yok. Onlar da biliyor ki bize karşı hiçbir adım atamazlar. Atmaya cüret ederlerse de cevabını alırlar, geçmişte olduğu gibi.” diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ve gelişmelere ilişkin Avrupa Birliği ve BM nezdinde gerekli bilgilendirmeyi yaptığını da vurguladı.

(BRT/TRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
uyuşturucu zanlısına 20 gün tutukluluk
uyuşturucu zanlısına 20 gün tutukluluk
Alkolü fazla kaçıran öğrenci polise saldırdı!
Alkolü fazla kaçıran öğrenci polise saldırdı!
Kundaklama olayında 1 kişi mahkemeye çıkarıldı
Kundaklama olayında 1 kişi mahkemeye çıkarıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim