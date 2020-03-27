Çaygür, aleyhindeki iddialara yanıt verdi! “Ayrıcalık istedi kabul etmedim”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, kendisi hakkında asılsız iddialarda bulunan Dr. Erkut Aşıcıoğlu’nun, eşi için ‘torpil’ talebinde bulunduğunu ve bu talebe olumlu yanıt vermediği için Aşıcıoğlu’nun söz konusu iddiaları ortaya attığını savundu.

Müsteşar Çaygür, Erkut Aşıcıoğlu’nun doktor olan eşi için iki kez kendisini arayarak ‘torpil’ talep ettiğini fakat kendisinin bu torpil taleplerine olumlu yanıt vermediğini belirterek, “Benim Sağlık Bakanlığı’na giriş ve çıkış yaptığım saatler kamera kayıtlarından bellidir” diyerek Dr. Erkut Aşıcıoğlu hakkında yasal işlem başlatacağını da açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür’ün açıklaması şu şekilde:

“Bugün bazı Basın Yayın organlarında hakkımda çıkan iddialara yanıt vermek adına bu açıklamayı yapıyorum. Benim özel kliniğimde hasta baktığımı iddia eden Erkut Aşıcıoglu isimli hekim ile müsteşarlığım döneminde iki kez telefon görüşmesi haricinde herhangi bir temasım olmamıştır.

Kendisi ile ilk kez bir buçuk ay önce konuştuk. Girne Akçiçek Devlet Hastanesi Dâhiliye Doktorunun rahatsızlanması sonucu ortaya çıkan hekim ihtiyacın giderilmesi amacıyla Lefkoşa dâhiliye klinik şefinden dönüşümlü olarak 7 haftada 1 Girne’de poliklinik hizmeti verilmesi yönünde hekim talebimi iletmiştim. Ancak Dr. Erkut Aşıcıoğlu, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Dâhiliye Uzmanı olarak görev yapan Özge Vural, isimli hekim eşinin bu talebe karşılık veremeyeceğini şahsımı arayarak bildirmiştir. Dâhiliye uzmanı olan eşi için kendisi beni aramış ve görevlendirmeye eşinin uymayacağını söylemiştir.

Ayrıca kendisi ile iki gün önce yine telefon görüşmemiz olmuş ve ilgili hekim yine eşinin adına beni arayarak coronavirüs sebebiyle hastanede hasta bakmak istemediğini şahsıma iletmiş, ancak ben de müsteşar olarak böyle bir ayrıcalık yapamayacağımı bu kararın ancak Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi başkanlığında oluşturulan Kriz Komisyonu tarafından verilebileceğini iletmiştim.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nda kamera kayıtlarında benim bakanlığa giriş ve çıkış saatlerim net olarak görülmektedir. Sabah 8’de Sağlık Bakanlığı’na girip en erken 6-6.30’da çıktığım kamera kayıtlarında net olarak görülebilir. Basına kamera kayıtlarından her şeyi ispat edebilirim. Böylesine maksatlı bir iddiayı yapanı da bunu yayınlayanları da kınıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla gerekeni yapacağımı da kamuoyuna duyururum.”

Kıbrıs Haberci