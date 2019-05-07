Çayır, 18 ay hapis yatacak!

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Girne’de 2018 yılında meydana gelen hırsızlık olayından dolayı yargılanan ve 9 ayrı sabıkası olan Uğur Çayır dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 18 ya hapis cezasına çarptırıldı. Kararda sanığın 9 ayrı sabıkası olduğu belirtildi. Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Hazal Hacımulla, sanığın Girne’de 2018 yılında sirkat suçu işlediğini belirtti. Sanığın uyuşturucu ve sirkat suçlarından 9 ayrı sabıkası olduğunu belirten Hacımulla, Girne’de 2018 yılında işlediği suçtan dolayı 18 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.